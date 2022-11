Rodovias no Rio de Janeiro estão liberadas de bloqueios bolsonaristas

As rodovias do Estado do Rio de Janeiro estão livres dos bloqueios e interdições promovidos por grupos antidemocráticos bolsonaristas. Não há intercorrências, de acordo com boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A rodovia Dutra (BR-116) foi a última a ser desocupada. Até as 5 horas, informou a PRF, havia manifestantes.

A faixa da direita chegou a ser interditada em Barra Mansa (km 281), mas o trânsito fluiu normalmente pela esquerda. O fluxo também seguiu em Itatiaia (km 310), onde cerca de 30 pessoas se aglomeraram no acostamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As estradas fluminenses tiveram, nos últimos dias, bloqueios com pneus incendiados, como aconteceu no Trevo de Manilha, impedindo o trânsito na Rio-Magé e na Niterói Manilha.

Com as rodovias liberadas, as viações retomaram, ao longo da madrugada, a venda de passagens da Rodoviária Novo Rio.

Tags