Vídeo viral em que Ratinho xinga manifestantes de "imbecis" após eleição é de 2018

O vídeo está postado no canal oficial do programa do apresentador e é datado em 2018

Circula nas redes sociais um vídeo em que o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, chama manifestantes de "imbecis" . A gravação é antiga, feita após a eleição de 2018, e não se refere aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que, atualmente, questionam o resultado das eleições. O trecho vem sendo compartilhada como sendo recente, desde a terça-feira, 1º, quando o deputado federal Alexandre Frota (Pros) republicou o vídeo.

No vídeo, Ratinho critica os manifestantes e afirma que, ao questionar o presidente eleito, estariam indo contra a democracia. "Para quem estava fazendo protesto, isso é coisa de imbecil. Ou vocês respeitam a democracia ou não respeitam", diz ele.

"Você é muito imbecil. Pensa num caboco imbecil que foi para rua hoje. Larga a mão de ser manipulado, rapaz. Levam você pro meio da rua pra você fica gritando. Tem uns falando de luto. Democracia ganha a maioria. Quando a maioria ganha, tem que ser respeitado. Cala a boca imbecil", afirma no vídeo de 2018.

O vídeo aparece publicado no canal oficial do Programa do Ratinho, no qual o apresentar está à frente por anos. "Ratinho desabafa sobre as manifestações pós eleições | Programa do Ratinho (30/10/2018)", diz a legenda do vídeo.

Em 2022, Ratinho foi um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro e é creditado como o organizador de reuniões em apoio ao candidato. Perto do segundo turno, um grupo de cantores sertanejos esteve no Palácio da Alvorada para prestar apoio ao chefe do Executivo. Segundo os artistas, partiu de Ratinho a ideia de mobilização.

“Para quem estava fazendo protesto, isso é coisa de imbecil”, disse ele na época.

