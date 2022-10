Presidente da Argentina visita Lula nesta segunda em primeiro encontro internacional

10:59 | Out. 31, 2022

Lula garantiu o terceiro mandato como presidente após vencer Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos válidos

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, será o primeiro chefe de estado a visitar Lula (PT) após o resultado das eleições. A reunião acontece nesta segunda-feira, 31, em São Paulo, e será o primeiro encontro internacional de Lula como presidente eleito.

Logo após a divulgação oficial do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fernández utilizou as redes sociais para parabenizar Lula e considerou a vitória como importante para o futuro da América Latina.

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.



¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.



Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f

“Parabéns @LulaOficial! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos”, escreveu.

A retomada das relações internacionais é uma das principais propostas da campanha do candidato. No último sábado, 29, Lula afirmou que, caso eleito, planeja fazer viagens internacionais para restabelecer o padrão internacional de relação do país.

Após a vitória, líderes internacionais parabenizaram Lula nas redes sociais e afirmaram estar "ansiosos para trabalhar" com o presidente eleito.

Até o momento, o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) ainda não se pronunciou sobre o resultado das eleições.

