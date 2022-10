Eleições 2022: Jogo Político especial acompanha apuração até o resultado; assista ao vivo

Pela televisão, o Canal FDR (canal 48.1 no sinal aberto, 23 na Multiplay, 24 na Claro TV e 138 na Brisanet) transmite, a partir das 16 horas, uma edição especial do Jogo Político

Neste domingo, 30, acontece o segundo turno das Eleições 2022. Com votação para Presidência da República em todo o País e ao Governo em 12 estados, O POVO faz cobertura especial em diversas plataformas.

Desde o sábado, 29, o portal O POVO apresenta as últimas ações de campanha dos candidatos. A cobertura segue ao longo deste domingo, com notícias em tempo real.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela televisão, o Canal FDR (canal 48.1 no sinal aberto, 23 na Multiplay, 24 na Claro TV e 138 na Brisanet) transmite, a partir das 16 horas, uma edição especial do Jogo Político. O programa terá informações do editor de política do O POVO, Ítalo Coriolano, sobre os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No rádio, as emissoras O POVO CBN (Fortaleza) e CBN Cariri começaram a cobertura às 7 horas. Repórteres do Grupo de Comunicação O POVO apresentam flashes ao vivo em Fortaleza e no interior do Ceará com notícias sobre o andamento da votação.

Nas redes sociais, O POVO terá transmissão do Jogo Político no canal do Youtube. Ao longo do dia, atualizações sobre o segundo turno serão feitas nas páginas do Twitter e do Facebook, e nos perfis do Instagram e do TikTok.

Na segunda-feira, 31, a edição impressa do O POVO trará um balanço dos resultados. O jornal contará com análises do cenário político após a apuração realizadas pelos colunistas especializados.

Mais sobre as Eleições 2022