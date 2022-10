Ciro Gomes parabeniza a vitória de Lula nas eleições

21:20 | Out. 30, 2022

Candidato derrotado no primeiro turno cumprimentou o petista nas redes sociais

Ciro Gomes (PDT) parabenizou o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições presidenciais de 2022.

Pelo Twitter, o candidato derrotado no primeiro turno desejou ao petista felicidade na missão de comandar o País pelos próximos anos.

Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inacio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém apuradas.

Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inacio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém apuradas.

Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro.

Lula foi eleito pela terceira vez e venceu o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 50,9% dos votos.

