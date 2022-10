Carreatas de Lula e Bolsonaro em Fortaleza terão horários e trajetos distintos, define TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) se reuniu com membros das campanhas eleitorais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro(PL) para evitar que as carreatas dos candidatos se encontrem nas vias de Fortaleza. O encontro desta quinta-feira, 27, definiu horários e trajetos diferentes para que no sábado, 29, os últimos atos de campanha dos candidatos não se cruzem, como aconteceu na semana passada.

A reunião definiu que a movimentação do PT irá acontecer primeiro, com horário de concentração em dois pontos: um volta das 10 horas na avenida Alberto Craveiro, em frente ao Castelão, e o segundo na avenida Presidente Costa e Silva, às 12 horas.

A carreata deve passar por bairros como Mondubim, Bonsucesso, Antônio Bezerra, Vila Velha, Pirambu, Cais do Porto, com dispersão na Praça Dom Helder Câmara, mais conhecida como 31 de Março, prevista para as 18 horas.

Já a ação promovida pelo PL em apoio a Bolsonaro também deve começar na avenida Alberto Craveiro, mas apenas a partir das 14 horas, com saída prevista para 15h30min. A carreata vai seguir pela BR 116 até a Messejana.

Daí vai seguir pelos bairros Mondubim, Granja Lisboa, Presidente Kennedy, Jacarecanga e Centro, terminando na Praça Portugal, no bairro Aldeota, ponto já conhecido dos apoiadores do presidente. O encerramento deve acontece às 20h30min.

Representantes da Polícia Militar e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também participaram da reunião. As carreatas serão acompanhadas por policiais militares e pelo Controle de Tráfego por Área (CTA) da AMC.

A juíza eleitoral da 80ª Zona, Valdenisa Bernardo, que conduziu a reunião, ressaltou que o objetivo é evitar confusão entre os apoiadores."O objetivo maior é evitar conflito. Eleição se decide na votação, não na crise de rua", disse em comunicação publicado pelo TRE.

O promotor eleitoral da 80ª Zona, Rubem Machado Rebouças, ressaltou o "acirramento dos ânimos" com a chegada do segundo turno, marcado para o domingo, 30. "Devido ao acirramento dos ânimos principalmente nessa reta final da campanha, é preciso que haja cada vez mais cuidado na realização desses eventos", apontou por meio de texto.

A iniciativa tenta evitar o que aconteceu no sábado, 22. As duas manifestações públicas de apoio aos candidatos marcaram saída quase do mesmo ponto e horário. Em certo ponto, as carreatas se encontraram no caminho entre a avenida Ministro Albuquerque Lima e a Avenida A, no Conjunto Ceará. Os participantes trocaram agressões verbais e gestos obscenos.

Os organizadores gritavam ao microfone para que não houvesse confronto entre os apoiadores de Lula e Bolsonaro, e para que as pessoas se respeitassem. Mesmo assim, foram momentos de tensão para quem passava no local.

