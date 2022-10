Bolsonaristas falam em virada e encerram campanha no Ceará com carreatas

Apoiadores do presidente estimam crescimento da votação do chefe do Executivo no segundo turno no Estado em relação a 2018

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram às ruas em carreatas espalhadas por algumas cidades do Ceará neste sábado, 29, um dia antes da votação que ocorre neste domingo, 30. Em Fortaleza, a concentração ocorreu no final da Avenida Alberto Craveiro, nas imediações do supermercado Atacadão. O engarrafamento gerado no trecho foi um reflexo da adesão expressiva ao ato.

A oração do Pai-Nosso foi chamada ao microfone, seguida do ronco dos motores de motocicletas. Em frente a um paredão de som, ao lado do viaduto que liga a Avenida Senador Carlos Jereissati à Alberto Craveiro, uma senhora não identificada por O POVO afirmou que a "salvação" dos brasileiros, no sentido espiritual, será decidida neste domingo, 30.

O som dos carros tocava "hits bolsonaristas", como o "Proibidão do Bolsonaro", com trecho misógino ("as mina de direita são as top, mais bela/ enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela"). A música "vota, vota e confirma" também frequentou a playlist bolsonarista.

Com o candidato de extrema-direita em segunda colocação no primeiro turno, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme pesquisas de intenção de voto, os bolsonaristas disseram acreditar em uma virada do atual chefe do Executivo.



"Tanto é possível, quanto é real e está acontecendo no Brasil inteiro. Você vê São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro muitos levantamentos já mostrando a diferença superior", disse o vereador de Fortaleza e deputado estadual eleito Carmelo Neto (PL). Atual e futuro colega de Parlamento de Neto, Sargento Reginauro (UB) também esteve presente no

Apesar do otimismo em relação ao cenário nacional, o político disse não acreditar que Bolsonaro supere Lula no Ceará. "A gente sabe que aqui, a virada como já aconteceu em outros estados, é algo muito difícil, apesar de nada ser impossível em política", ressaltou. No primeiro turno, o petista obteve ampla vantagem e registrou 3.578.355 votos (65,91%), diante de 1.377.827 (25,38%) do candidato do PL.

Carmelo fala que ocorrerá uma abstenção maior no segundo turno no Estado o que, na avaliação dele, prejudicaria mais o rival petista. Ele acrescenta que o voto no atual presidente é mais "ideológico" e, portanto, os eleitores não deixariam de ir às urnas.

Questionado pelo O POVO sobre em quais locais essa "virada" projetada por bolsonaristas viria, o deputado estadual eleito disse não ser possível cravar, mas acredita, por exemplo, que uma votação expressiva no Ceará pode ser um dos pontos-chaves para a vitória.

Paralelo ao ato na Capital, alguns eventos pró-Bolsonaro ocorrem em outras cidades, como é o caso de Pacatuba, que fica na Região Metropolitana de Fortaleza.



Com informações do repórteres do O POVO Carlos Holanda e Deusdedit Neto



