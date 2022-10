Bolsonaro volta a convocar apoiadores a fiscalizar eleições neste domingo

13:07 | Out. 29, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a convocar seus apoiadores a fiscalizar os locais de votação neste domingo, 30, quando a eleição será decidida. O chefe do Executivo gravou um vídeo, que está sendo compartilhado nas redes sociais e em grupos bolsonaristas, em que pede para os militantes se inscreverem no site "Fiscais do Bolsonaro".

"Neste próximo domingo, amanhã, seja fiscal do Bolsonaro. Você, lá no local de votação, vai ficar de olho, ligado em tudo o que acontece lá dentro. Ajude o nosso Brasil, você será fiscal do Brasil. Acesse www.fiscaisdobolsonaro.com.br", diz o presidente, no vídeo.

Na sexta-feira, 28, ao pedir empenho pela reeleição de Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também pediu que os políticos da legenda "fiscalizem" a eleição em seus colégios eleitorais. Como mostrou ontem o Estadão/Broadcast, a campanha do chefe do Executivo ordenou que os diretórios regionais estimulem a militância a permanecer "em locais estratégicos" durante a apuração dos votos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Neste domingo, nós vamos eleger novamente o nosso presidente Bolsonaro. E, para isso, nós precisamos de vocês. É importante que vocês saibam que estamos na frente nas pesquisas, mas, por enquanto, a margem é muito pequena. Aquela diferença, no primeiro turno, de 6 milhões de votos, nós já tiramos", disse Costa Neto, também em vídeo.

"E, agora, peço a todos os filiados do Partido Liberal, os vereadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, peço a todos vocês para fiscalizar a eleição em cada colégio eleitoral deste País. É importantíssimo a participação de todos. Conversem com o presidente municipal, com o presidente estadual, e organizem o processo de fiscalização", emendou o dirigente partidário.

Flexibilização da posse de armas foi uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro.

Bolsonaro convoca apoiadores a ficarem em seções eleitorais durante apuração do segundo turno

Presidente também colocou em dúvida o número de votos recebidos por Lula no primeiro turno, sem apresentar indícios de irregularidades

Discurso de Bolsonaro

Bolsonaro já havia convocado seus apoiadores a permanecerem perto das seções eleitorais durante a apuração dos votos, em 11 de outubro durante discurso em Pelotas (RS). "No próximo dia 30, de verde e amarelo, vamos votar. E, mais do que isso, vamos permanecer na região da seção eleitoral até a apuração do resultado. Tenho certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém", disse o presidente, na ocasião.

Tags