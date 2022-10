Eduardo Bolsonaro sugere que o segundo turno das eleições seja adiado

deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) sugeriu que o segundo turno das eleições, que ocorrerá no próximo domingo, 30, seja adiado. O parlamentar defendeu que o adiamento daria ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a oportunidade de direito de resposta sobre a denúncia de suposta supressão de inserções nas rádios, feita pela campanha do próprio candidato.

Em evento no Espírito Santo, o parlamentar falou sobre as alegações de fraude nas inserções desiguais e do suposto privilégio à campanha do ex-presidente Lula (PT).

“A gente está diante de um caso que, se for dado o direito de resposta, será necessário adiar as eleições deste ano”, disse.

Nesta segunda-feira, 24, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou uma coletiva no Palácio da Alvorada, para denunciar a suposta distribuição desigual das peças da campanha de Bolsonaro nas rádios do país.

De acordo com a campanha, o candidato à reeleição teve cerca de 154 mil inserções a menos do que o adversário, principalmente no Nordeste.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de investigação por insuficiência de provas e considerou a ação como uma forma de tumultuar o processo eleitoral.



Em coletiva feita na quarta-feira, 26, Bolsonaro rebateu a decisão de Moraes e afirmou que irá até as últimas consequências para recorrer da decisão do ministro.

