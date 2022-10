Filho do sertanejo Leonardo diz que pai "está cego" ao apoiar Bolsonaro

João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, escreveu críticas ao posicionamento político do pai, que apoia o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

“Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei”, escreveu o ator de 20 anos em seu perfil no Twitter.

Hoje to triste.

October 17, 2022

Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante

pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram

14, 15 anos… ou minhas sobrinhas. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

O ator e cantor de 20 anos é filho caçula de Leonardo. Ainda em seu twitter, João Guilherme continuou fazendo críticas a Bolsonaro.

Temem tanto o “Perigo Vermelho” e a mão do Bols0n4ro tá cheia de sangue. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

Logo após, o filho de Leonardo rebateu comentários negativos e disse que foi criado e educado pela família da mãe, a empresária Naira Ávila.

E por favor não me venham com discursos como

“Se sustenta sem a pensão do seu pai então…” ou

“Nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…”

Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou.

NUNCA dependi dele. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022

O sertanejo se reuniu com outros cantores e compositores sertanejos nesta segunda-feira, 17, para declarar apoio a Bolsonaro em live com o próprio presidente no Palácio da Alvorada. “Esse país aqui não pode jamais mudar as cores da bandeira. Eu me recusaria a botar uma bandeira futuramente nas minhas costas que tenha uma estrela vermelha. É verde, amarela, azul e branco”, disse o cantor Leonardo. Ele afirmou trazer “do fundo do coração” o seu apoio.

Gusttavo Lima, Chitãozinho, Zezé de Camargo também participaram da transmissão.

