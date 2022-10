Ao lado de Gusttavo Lima e Leonardo, Bolsonaro faz live com sertanejos

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) realizou uma live nesta segunda-feira, 17, com diversos cantores sertanejos. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília, após pronunciamento durante a manhã.

"A vinda do Gusttavo Lima e do Leonardo, realmente, é uma marca para nós. E o que nós queremos com isso? Cada vez mais mostrar que temos dois lados bastante distintos. Um, em especial por mim também, a questão do livre mercado, não regulamentação, o agronegócio, mais que orgulho nacional, garante a nossa segurança alimentar", declarou Bolsonaro à imprensa antes da reunião com os cantores.

Entre os artistas no local estavam: Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda.

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Fábio Faria (Comunicações) e Paulo Guedes (Economia) também participaram do encontro. Além deles, estava a deputada federal Carla Zambelli (PL). Segundo os presentes, a mobilização dos artistas foi iniciada pelo apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho.

Durante a transmissão, foram mencionados assuntos como família, economia, agronegócio e pautas relacionadas aos caminhoneiros. Os artistas também direcionaram críticas ao partido do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro no segundo turno. O pleito está marcado para o dia 30 de novembro.

Bolsonaro também teceu críticas ao adversário petista. "Ele vem falando o tempo todo 'vamos controlar a mídia', 'vamos valorizar o MST e a ideologia de gênero','vamos voltar a emprestar pra outros países do mundo'. Nós temos que entender pra onde vai o Brasil se essa turma voltar", disse o presidente.

Gusttavo Lima, apoiador antigo do atual presidente, também pediu que seus seguidores votem em Bolsonaro. O cantor tem mais de 44 milhões de seguidores nas redes sociais. Leonardo também pediu explicitamente votos para Bolsonaro.

