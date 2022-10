Bolsonaro usa meme "Bora Bill" e faz grito de rodeio em alusão à vaia cearense

Em nova propaganda eleitoral, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro faz um aceno aos eleitores do Nordeste. Na gravação, além de fazer referência ao meme “Bora Bill”, o mandatário tenta fazer uma imitação de uma vaia cearense, que se assemelha mais a um grito de rodeio: “Ihuuul”.

“Você sabia que a primeira-dama é filha de um nordestino, de um cearense, cabra da peste?”, diz ele, inserindo a esposa Michelle Bolsonaro na tentativa de atrair a atenção dos nordestinos.

“Nesse próximo domingo, você filho do Bill, tio do Bill, você cabra da peste, eu peço no próximo dia 30, vote 22, vote Bolsonaro presidente. Ihuuul”, finaliza.

Em nova peça de campanha, o presidente e candidato à reeleição faz um aceno ao povo do Nordeste. Na gravação, além de fazer referência ao meme “Bora Bill”, o mandatário faz grito de rodeio em alusão à vaia cearense: “Ihuuul". pic.twitter.com/N4ShEySAIP — Jogo Político (@jogopolitico) October 17, 2022

A nova peça é mais uma tentativa da campanha de Bolsonaro de melhorar o desempenho do candidato à reeleição na região onde, no primeiro turno, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, levou a melhor em todos os 9 estados, com ampla vantagem. O petista recebeu 21.691.381 votos na região, enquanto Bolsonaro obteve 8.775.702 votos.



