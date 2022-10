Mania de falar "pintou um clima"? Em 128 lives, Bolsonaro nunca usou a expressão

Escalada pela campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) para conter danos, a primeira-dama Michelle Bolsonaro já saiu em defesa do marido e argumentou no último domingo, 16, que ele costuma usar a expressão "pintou um clima" de forma corriqueira, em diversas situações da vida cotidiana. O argumento da primeira-dama, no entanto, não se confirma nos registros públicos disponíveis. A reportagem consultou uma base de dados que contém transcrições de 128 lives realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022. A expressão não está registrada.

Bolsonaro transmite as lives em momentos de informalidade. Costuma levar convidados e contar piadas. Elas são sediadas, em geral, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Mas ele também as promove durante viagens. As transmissões ocorrem, tradicionalmente, após encerrar o expediente, nas noites de quinta-feira, semanalmente. E passaram a ser diárias durante a campanha eleitoral.

Os dados que reúnem com áudio e texto de falas do presidente começaram a ser compilados e publicados no fim do ano passado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), por meio da ferramenta Pinpoint, do Google. A base inclui agora transmissões até julho de 2022. Segundo a associação, que continua a atualizar o conjunto de transcrições das lives, nem todas foram disponibilizadas porque parte dos vídeos foi removida por ordem judicial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expressão "pintou um clima" nunca foi dita por Bolsonaro nessas transmissões ao vivo reunidas pela Abraji. A variação empregada por Michelle também não. O total de vezes é zero, um indicativo de que o presidente não costuma citar a frase com a frequência que a primeira-dama alega.

Questionado antes do debate televisivo na Band sobre o que quis dizer, Bolsonaro afirmou que era "para conversar" e repetiu o argumento da esposa. "Na mesma entrevista daquele blogueiro eu falo que não 'pintou clima' com o parlamento para a gente revogar um decreto ambiental sobre a baía de Angra. Essa história de pintar clima é muito comum de mim. Uso muito isso daí", disse o presidente, na noite deste domingo, dia 17. "E naquele momento foi exatamente para mostrar que pintou oportunidade, um clima, para eu entrar na casa das venezuelanas e, como fiz, em live, mostrar o que não queremos para o Brasil."

Diante do que Bolsonaro definiu como as "24 horas mais terríveis" de sua vida, estrategistas da campanha à reeleição montaram uma série de estratégias políticas, jurídicas e de marketing para defender Bolsonaro e cessar o desgaste. Os advogados conseguiram na Justiça Eleitoral a remoção do vídeo e a proibição da campanha adversária de usar o conteúdo na propaganda eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista não quis perguntar a Bolsonaro sobre a frase durante o debate na TV Band.

O presidente Jair Bolsonaro foi acusado de omissão e associação à pedofilia por causa da frase "pintou um clima", que ele usou para descrever um encontro com meninas venezuelanas durante a pandemia da covid-19. Elas estariam, segundo ele, se prostituindo. Bolsonaro já relatou o caso em mais de uma ocasião a youtubers durante a campanha. Em uma delas, afirmou que as meninas se arrumavam na manhã de um sábado para "ganhar a vida". Em outra, disse que era para "fazer programa". Contou que elas tinham 14 e 15 anos, e eram bonitas. Segundo ele, "pintou um clima" quando as avistou, durante passeio de moto em São Sebastião, região periférica do Distrito Federal.

O comitê de Bolsonaro, então, pediu o envolvimento da primeira-dama na contraofensiva. A ideia inicial era que Michelle fizesse uma visita à casa onde as imigrantes estavam na periferia de Brasília. O objetivo seria colher depoimentos das adolescentes e imagens que ajudem na defesa.

A primeira-dama aumentou o engajamento na campanha no segundo turno. Ao lado de parlamentares apoiadoras do presidente, Michelle fez um tour independente no Nordeste, com foco, principalmente, no eleitorado feminino e evangélico, para melhorar a imagem e reduzir a rejeição do marido.

"Quantas injustiças, quantos ataques à nossa honra e à nossa moral. Começaram com um agora que ele é pedófilo. Nos acusam de tudo o que eles são", afirmou a primeira-dama, na capital sergipana. "Em tudo ele fala 'se pintar um clima'. 'Amor, você não vai almoçar não?'. 'Se pintar um clima'. Quer dizer que se a carne estiver boa, se a comida estiver boa, ele vai lá e come. Então, tudo ele tem essa mania de falar 'se pintar um clima'."

Sobre o assunto Moraes proíbe campanha de Lula de expor vídeo de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas

Campanha de Lula impulsiona fala de Bolsonaro sobre venezuelanas no Google

Campanha de Lula pede que PGR investigue fala de Bolsonaro sobre venezuelanas

Tags