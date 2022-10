Saiba o que estava escrito no papel que Lula mostrou a Bolsonaro em debate

17:02 | Out. 17, 2022

Os internautas ficaram curiosos com o conteúdo apresentado na noite deste domingo

Um dúvida tomou as redes sociais após o debate presidencial entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizado pela Band neste domingo, 16. Os internautas queriam saber o que tinha no papel que o ex-presidente Lula segurou e mostrou ao presidente Jair Bolsonaro enquanto perguntava: "Esse aqui é você?".

Lula não mostrou ao público o que tinha na folha, mas é possível ver o conteúdo enquanto ele gesticulava. Os internautas apontam que o papel é a versão impressa de uma matéria escrita pelos jornalistas Andréia Sadi e Octavio Guedes para o G1. A imagem de Bolsonaro no papel é a mesma usada na matéria e o título também se assemelha.

No material, eles relembram um discurso de Bolsonaro de 1992 em que o chefe do Executivo, na época deputado federal, cita uma pílula abortiva como controle de natalidade. Bolsonaro falava sobre a necessidade de controle da natalidade do Brasil e defendeu o debate sem "interesses partidários ou eleitoreiros".

Ele citava uma notícia sobre uma pílula do aborto que a China passaria a distribuir para os cidadãos para controlar a explosão populacional. Segundo documento do Diário Oficial do Congresso, Bolsonaro

pede que a reportagem que relatava que o governo chinês temia uma explosão populacional em 92 fique registrada nos "anais da Câmara" .

"É preciso, portanto, que todos tenhamos os pés no chão e passemos a tratar desse tema (controle da natalidade) sem demagogia sem interesse partidário ou eleitoreiro, porque de nada adiantam nossas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, quando se está em jogo, sem dúvida, uma questão bem mais grave e que, de fato, interessa à segurança nacional. Temos de viabilizar este país e apontar o caminho certo do desenvolvimento social e econômico", disse Bolsonaro em discurso de 1992, conforme aponta a matéria.

Eu só queria saber o que tem nessa imagem #DebateNaBand pic.twitter.com/EAOKoLuSnK — Central Reality (@centralreality) October 17, 2022

