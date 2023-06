Inscrição do Enem 2023: como fazer, valor e período para se inscrever

As inscrição do Enem 2023 começou nesta segunda, dia 5; confira como fazer, o valor, o período para se inscrever e mais sobre o exame nacional

Iniciaram as inscrições nesta segunda-feira, dia 5, para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem 2023). O período para se inscrever vai até o dia 16 de junho. O vestibular será realizado nos dias 15 e 22 de novembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem proporciona várias oportunidades para os candidatos e eles podem utilizar suas notas para participar de programas governamentais, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Além disso, ainda existe a possibilidade de poder ingressar em universidades de outros países que aceitam a nota do Enem, como Portugal e França.

Inscrição do Enem 2023: passo a passo de como se inscrever

Para iniciar a inscrição, o candidato deve ter o login cadastrado no portal do Governo Federal, e se não tiver, deve criar uma conta. Após isso, ele deve se dirigir para a Página do Participante, em que ocorre as inscrições do exame e que disponibiliza todas as informações para o passo a passo.

Na primeira etapa, o participante deve informar seu CPF e sua data de nascimento, com os mesmos dados que foram cadastrados no portal do Governo.

Depois deve preencher com as outras respectivas informações pessoais, como sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade, além do estado, cidade, endereço e CEP em que o candidato reside.

A inscrição do Enem também possui o atendimento especializado, que é para pessoas com deficiência ou com condições específicas. Os indivíduos que não precisam, podem pular para a próxima página, mas quem necessita, deve completar com as informações solicitadas.

Para as pessoas com deficiência, é necessário anexar documentos que comprovem o direito estabelecido, como atestados médicos e declarações de profissionais habilitados.

É feita no período das inscrições a escolha da língua estrangeira que fará parte da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, sem poder alterar posteriormente. As opções em que os candidatos podem escolher são entre Inglês e Espanhol.



Além disso, o nível de escolaridade deve ser expressado. Se o participante não cursar o 3° ano ainda, o Enem vai ser considerado para este estudante apenas como um treino, logo, o treineiro não poderá usar sua nota para programas como Fies, ProUni e Sisu.

O vestibulando deve comunicar a cidade e o estado que deseja fazer a prova, mas não pode escolher a escola ou instituição.

A próxima etapa é um questionário socioeconômico. São cerca de 25 perguntas sobre as condições sociais e econômicas do indivíduo, como com que os responsáveis trabalham, qual a média de renda mensal da família ou quantas pessoas moram na casa do participante.

Os últimos passos da inscrição são confirmar os dados já cadastrados, além do telefone e e-mail para contato e uma foto do candidato.

Uma inovação desta edição é que quem optar pelo uso do nome social e o tiver cadastrado na base da Receita, não precisa enviar nenhum tipo de documentação complementar

Enem 2023: qual o valor da taxa de inscrição?

A taxa de inscrição equivale a R$ 85,00. Os candidatos podem pagar por meio de boleto bancário, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (depende do banco).

Enem 2023: quem tem direito ao pedido de isenção?

Os alunos do 3°ano do ensino médio das escolas públicas e pessoas que vivem com baixa renda mensal podem pedir a isenção de taxa para o Enem deste ano.