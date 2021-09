Gustavo Bardim, 11 anos, é vencedor da sexta temporada do The Voice Kids

Com 65,38% dos votos, o catarinense Gustavo Bardim é o vencedor do The Voice Kids 2021. A final foi realizada neste domingo, 25. O cantor mirim de 11 anos superou Izabelle Ribeiro, Ruany Keveny, Maria Victória, Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio na disputa e conquistou o reality musical. Como prêmios, ele levará R$ 250 mil e terá um álbum gravado pela Universal Music.

Os finalistas se enfrentaram em duas etapas e o mais votado pelo público foi consagrado com o troféu de campeão. Para chegar à final, Bardim contou novamente com a ajuda do público após interpretar “Thinking Out Loud”, de Ed Sheeran. Gustavo cantou neste domingo a música Yesterday, do The Beatles. Sua trajetória no programa começou com a canção “Vida Vazia” durante a etapa das “Audições às Cegas”. O catarinense entrou para o time de Michel Teló. Natural de Guaramirim (SC), Gustavo Bardim teve sua vitória prevista por parcial da enquete O POVO, realizada na última quinta-feira, 23. Os resultados vistos ontem, 25, mostravam o participante com 49% dos votos, acompanhado, em seguida, por Maria Victória, com 21%, e Ruany Reveny, com 14%.

Final do The Voice Kids Brasil 2021: os finalistas e seus times

Time Gaby

Ruany Keveny, de 14 anos;

Izabelle Ribeiro, 14;

Time Teló

Gustavo Bardim, de 11;

Maria Victória, de 12;

Time Brown

Isabelly Sampaio, de 13;

Helloysa do Pandeiro, de 14 anos;

Inscrições para The Voice Kids e The Voice Mais 2022



A sexta temporada do The Voice Kids foi finalizada hoje, mas já é possível se inscrever tanto para a próxima edição do programa quanto para o The Voice Mais. Os reality shows buscam encontrar talentos musicais no Brasil. Divididos em times, liderados por grandes nomes da música brasileira, os participantes competem entre si, em batalhas de duplas e apresentações individuais.

The Voice Mais: quem pode participar?

O reality show The Voice +, produzido e exibido pela Rede Globo, foi criado para provar que sonhos não têm idade. Com uma produção exclusiva para a faixa etária a partir de 60 anos, a atração promete muita diversão, grandes histórias e lições de vida. O vencedor da competição ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

The Voice Kids: quem pode participar?

O The Voice Kids é a programação em versão infantil do talent show brasileiro The Voice Brasil. Os interessados em participar do reality devem ter de 9 a 14 anos, além da autorização dos responsáveis. O vencedor da competição ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

The Voice 2022: como se inscrever no Gshow?

As inscrições para os reality shows The Voice Kids e The Voice+ são feitas por meio do site da Gshow. Quando a aba for aberta será necessário preencher um questionário e enviar os vídeos dos candidatos com apresentações musicais de até 5 minutos.

Se a música escolhida for estrangeira, é necessário também a interpretação de um trecho de uma canção em português. Não podendo, portanto, ocorrer dublagem.

Inscrição para o The Voice: passo a passo

Para realizar a inscrição é necessário preencher um questionário e enviar vídeos. Confira os passos abaixo.

Acesse a página de inscrições do The Voice 22 no site do GShow: The Voice+ e The Voice Kids Preencha o cadastro com os dados solicitados; Responda ao questionário do programa - as respostas não podem ser alteradas após o envio; Produza e envie um vídeo cantando - no final do vídeo fale um pouco sobre sua vida e como a música é importante para você; Em seguida, aguarde o contato da produção do reality show musical.

