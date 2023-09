Mercúrio retrógrado acabou: saiba o que muda na sua vida

O fenômeno da astrologia acontece quatros vezes em 2023 e termina a sua terceira retrogradação nesta sexta-feira, 15 de setembro; confira as mudanças

“Quando a gente fala de mercúrio retrógrado quer dizer que o planeta está andando mais lentamente em comparação à Terra”, explica o cartomante Phelippe Colle para O POVO . Durante esse momento, a comunicação e seus efeitos devem ser tratados com prudência.

Três ou quatro vezes ao ano, a chegada do mercúrio retrógrado prevê um período de turbulências na vida pessoal dos interessados na astrologia e seus fenômenos. Em 2023, a retrogradação acontece em dose quádrupla e finaliza o seu terceiro ciclo nesta sexta-feira, 15.

“Com o fim do mercúrio retrógrado, a gente tem uma melhoria na parte da comunicação, uma melhoria nos pensamentos e uma melhoria nos transportes. Então automaticamente o que vai acontecer após o período do dia 15 (de setembro)? As pessoas vão começar a nos compreender melhor”, diz o cartomante.

Mercúrio retrógrado acabou: o que fazer?

O fenômeno astrológico retorna pela última vez no dia 13 de dezembro de 2023 e se estenderá até o início de 2024, no primeiro dia de janeiro. Mas antes que o mercúrio retrógrado volte, é importante adiantar determinados processos no dia a dia.

Organizar a sua rotina e as suas ideias, se possível mantendo um diário, são recomendações descritas por Colle. “Porque assim, quando chegar o novo período do mercúrio retrógrado em dezembro, você tá com tudo em ordem”, afirma.

“Se você tiver escrito as suas ideias, não vai esquecer, não vai se confundir”, completa.

O fim do período retrógrado é também uma oportunidade para fazer entrevistas de emprego, iniciar projetos e “investir bastante em marketing, vendas, negociações”, segundo Phelippe.

Mercúrio retrógrado acabou: quando ele volta?

Veja a seguir quando o mercúrio retrógrado retorna em 2023: