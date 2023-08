Mercúrio retrógrado: o que significa, como afeta seu signo e mais

Mercúrio retrógrado: o planeta da comunicação representa também o raciocínio e o intelecto Crédito: Pexels

No livro “Filhos do Céu”, o sociólogo Edgar Morin escreveu que desde os primórdios da história, o homem preocupou-se, encantou-se e inquietou-se pelo céu estrelado. Conforme o estudioso, “a sociedade humana sempre buscou inscrever-se no cosmo e inscrever o cosmo em si mesma”. Em períodos de retrogradação do Mercúrio, que acontece pelo menos três vezes ao ano, é comum ver pelas redes sociais internautas comentando sobre os impactos do trânsito astrológico na rotina do cotidiano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ENTENDA por que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento

O planeta da comunicação representa também o raciocínio e o intelecto e, quando retrógrado, traz a oportunidade de rever e revisar as questões que envolvem tais aspectos do dia-a-dia. Visto da terra, Mercúrio está mais lento e, por isso, parece que está retrocedendo em seu movimento.

Mercúrio retrógrado: o que é a retrogradação de um planeta na astrologia?

Entrevista ao O POVO, a astróloga Camila Nascimento explica que os planetas seguem um movimento aparente de acordo com a ordem dos signos: “O que se denomina por movimento direto de um planeta, portanto, é quando ele segue esta ordem: áries, touro, câncer, gêmeos, e assim por diante”. Em determinados momentos de tal percurso direto, o planeta diminui sua velocidade e, a partir da perspectiva vista da terra, o que se torna aparente é que o astro adquiriu um passo contrário, ou seja, não está andando para a frente, mas sim para trás. Camila salienta ainda que “na verdade, os planetas não andam literalmente para trás, mas, sob a perspectiva terrena, o planeta está mais lento e parece se deslocar a um sentido contrário ao sentido dos signos”. A astróloga também afirma que o momento de retrogradação dos planetas são periódicos e todos eles adquirem um aparente “passo contrário” quando vistos da Terra, com exceção da Lua e do Sol. Mercúrio, por outro lado, é o planeta que mais passa por retrogradação, com uma média de três ou quatro vezes ao ano.

Mercúrio retrógrado: o que significa?

Dentro do ciclo celeste, Camila explica que o Mercúrio, em seu passo menos acelerado, parece estar num passo contrário. Diante disso, na astrologia, o Mercúrio retrógrado pode ser colocado como uma “interferência” dentro do desempenho que o planeta simboliza.

Camila fala ainda que é mais notável o período retrógrado de alguns planetas e não de outros: “Percebe-se, em análise de mapas, que Mercúrio está bem próximo do Sol e se torna mais factível, portanto, perceber a retrogradação desse astro em comparação com Júpiter, por exemplo, que está mais distante”.

Mercúrio retrógrado: como o astro afeta a rotina do cotidiano

Pela perspectiva de proximidade, quando um planeta está retrógrado, ele se aproxima da órbita da Terra e sua retrogradação é sentida com mais intensidade. Camila explica que, apesar de uma análise de impactos ser mais completa a partir da leitura do mapa astral individual, algumas situações podem se tornar comuns aos problemas enfrentados nesse momento.