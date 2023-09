Mercúrio retrógrado: quando acaba e começa próximo; veja previsão

Diferente do significado usual da palavra, “retrógrado” não representa necessariamente o movimento do planeta Mercúrio virando para trás, retrocedendo. Na verdade, a percepção durante esse período está ligada à desaceleração.

Para a astrologia, o momento normalmente pede atenção na hora de expor as suas opiniões e, em alguns casos, influencia na instabilidade de aparelhos tecnológicos. Por isso, enquanto o mercúrio retrógrado não passa, recomenda-se em geral manter a cautela.

Mercúrio retrógrado: quando acontece de novo?

Com o fim do mercúrio retrógrado no sábado, 15, o fenômeno volta em 2023 durante o mês de dezembro e fica até o início do ano seguinte, em 2024.

O último ciclo de retrogradação acontece ao redor do dia 13 de dezembro e pode se estender até 1º ou 2 de janeiro, seguindo o Ano-Novo.

