Aprenda rituais de proteção para cada signo do zodíaco

Ritual para o signo de Aquário (Imagem: dragancfm | Shutterstock)

Material

1 vela de 7 dias

Ritual

Os aquarianos devem acender uma vela de 7 dias e agarrar toda a fé no seu anjo da guarda. Com a famosa e mais energética oração: “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém”. Faça em voz alta e com afinco. Se preferir, poderá comprar a imagem de um anjo, para que você olhe e saiba que está falando diretamente com ele.

Peixes

Materiais

1 punhado de aroeira, de erva-doce e de capim-limão

Água

Ritual

Os piscianos devem investir em banhos de limpeza energética. Assim, devem colocar as folhas dentro de uma bacia e jogar 1 litro de água fervente. E, depois do banho de rotina, precisarão jogar essa mistura do pescoço para baixo. “Uma dica muito importante: neste dia, não coloque roupas estampadas ou escuras”, aconselha a especialista.

Por Luana Farias