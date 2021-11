Horóscopo do dia (03/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 3 de novembro (03/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 3 de novembro (03/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral são a Lua e Mercúrio conjuntos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua no setor íntimo pode pedir recolhimento e maior proximidade com os conviventes. O circuito de relacionamentos se harmoniza frente aos aspectos entre Lua, Mercúrio e Júpiter, o que lhe deixa aberta ao diálogo e lhe faz valorizar ideias que se desenvolvem da articulação coletiva do pensamento.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Eleva-se a capacidade de julgamento, levando-lhe a definir estratégias e a se articular com o entorno, já que a Lua adentra o setor de relacionamentos. Lua e Mercúrio unidos na área do cotidiano e em trígono a Júpiter podem oportunizar o planejamento de ações que gerem bem-estar.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente refletir sobre como otimizar as rotinas, pois a Lua ingressa na casa do cotidiano. A passagem conjunta de Lua e Mercúrio pela área de lazer, ambos em trígono com Júpiter, pode revelar prazeres relacionados ao intelecto e ao aflorar de ideias com potencial de crescimento.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua se desloca para a casa social, podendo oportunizar interações virtuais com os amigos. Fase favorece o recolhimento e a vida familiar, já que Lua e Mercúrio se unem no setor doméstico e formam trígono com Júpiter na área íntima, levando ao usufruto intelectual e lhe conectando com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque valorizar o recolhimento familiar, especialmente neste momento. Lua-Mercúrio na área comunicativa pode promover articulação intelectual em grupo e elevar seu carisma no trato interpessoal, considerando os trígonos com Júpiter no setor de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure se mostrar aberta ao diálogo e a definir acordos, visto que a Lua ingressa no setor comunicativo. Seu desempenho é marcado por uma postura racional e analítica, contribuindo com a otimização dos recursos, pois Lua e Mercúrio conjuntos na área material formam trígono com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente dar valor às propostas que tenham aplicabilidade, pois a Lua adentra a casa material. Aspectados conjuntamente em seu signo, Lua e Mercúrio tendem a lhe deixar objetiva na articulação do pensamento e na extroversão das ideias, o que pode contribuir com o trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O autocuidado deve ser a prioridade. A conjunção entre Lua e Mercúrio no setor de crise tende a apurar sua compreensão sobre os problemas, o que lhe ajuda a identificar oportunidades que levem à resolução de problemas domésticos, visto que a referida dupla forma trígono com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Afinidades intelectuais podem prevalecer no processo de escolha. Este momento exige recolhimento e discrição. Lua e Mercúrio unidos no setor de amizades formam trígono com Júpiter, podendo lhe fazer valorizar as relações que se mostram coerentes com seus interesses.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque relaxar interagindo virtualmente com os entes queridos, ocasião em que a Lua adentra o setor de amizades. A relação com o trabalho tende a se revestir de objetividade, elevando seu desempenho no cotidiano profissional e no doméstico, pois Lua e Mercúrio se unem e formam trígono com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A produção intelectual pode alcançar amadurecimento, favorecendo o percurso profissional, pois a Lua adentra o setor do trabalho. O encontro Lua-Mercúrio na área espiritual e em trígono com Júpiter tende a dinamizar seu olhar perante as oportunidades que você vem buscando.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Novas perspectivas podem se abrir na medida em que você supera as frustrações, já que a Lua adentra a área espiritual. Lua, Mercúrio e Júpiter se harmonizam no circuito de crise, fazendo-lhe ampliar seu olhar perante os problemas e a valorizar as oportunidades de aperfeiçoamento.

