Horóscopo do dia (28/10): previsão do seu signo para hoje, quinta

01:00 | Out. 28, 2021

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 28 de outubro (28/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 28 de outubro (28/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão da Lua com Sol e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua se aspecta de modo tenso com Sol e Saturno no circuito dos relacionamentos, de modo que é necessário se posicionar com segurança, sem esperar aprovação externa ou dar espaço para discussões. O momento pede postura mais recolhida e voltada à vida privada.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

As parcerias podem se fragilizar. Sendo assim, procure lhes dar o espaço necessário. Serenidade e privacidade tendem a ser essenciais com a Lua Minguante na área da família, por isso tente dar valor ao conforto e às atividades introspectivas que sejam realizadas nessa fase.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque aproveitar para se dedicar aos estudos e concluir projetos. Os processos comunicativos pedem cautela, sendo preciso combater excessos e melhorar sua postura nas relações, devido ao trânsito da Lua Minguante no setor das ideias, tensionada a Sol e Saturno. Que tal escutar mais e falar menos?

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente evitar se prejudicar com gastos fora do previsto, devido à tensão da Lua com Sol e Saturno, prezando por economia. O referido astro em trânsito pela área material pode favorecer o balanço orçamentário e fazer revisões que lhe ajudem a combater excessos e a solucionar dívidas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Sua tensão com Sol e Saturno tende a pedir capacidade de escuta e flexibilidade. O processo de autoanálise pode lhe ajudar a revisar seus recentes movimentos e fazer ajustes para melhorar sua atuação em importantes de sua vida, já que a Lua Minguante transita por seu signo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure organizar o pensamento e cultivar discrição, pois o momento contraindica expor tais questões. Os desafios tendem a levar a ajustes importantes na sua vida com a Lua Minguante no setor de crise. Busque fazer uma análise das situações que precisam de desfecho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Sua tensão com Sol e Saturno tendem a oportunizar revisões que lhe façam aprimorar o modo como você se relaciona com as pessoas e dar coesão ao círculo íntimo. A Lua Minguante se desloca pelo setor de amizades, sinalizando que é preciso filtrar seus contatos para elevar a qualidade das vivências.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como alerta a tensão lunar com Sol e Saturno, tente não exigir demais de si. É preciso ter cuidados com seu bem-estar. Uma atuação introspectiva no trabalho é favorecida pela Lua Minguante no setor profissional, a fim de regularizar pendências e finalizar projetos em andamento.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque não supervalorizar os erros e os problemas, como alerta a tensão com Sol e Saturno, direcionando seu foco para o aprendizado. O setor espiritual recebe a Lua Minguante, contribuindo com reflexões que lhe deixam se reconectar com seu eu interior e analisar os rumos da sua vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A tensão com Sol e Saturno tende a pedir privacidade, de modo a cuidar do bem-estar pessoal e se preservar de exposição pública que possa ser danosa. O usufruto da vida íntima é favorecido pela Lua Minguante, exigindo redução de movimentos para valorizar pausas e à reposição de energias.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente se mostrar favorável aos acordos. As relações entram em ritmo de tranquilidade com a Lua Minguante, oportunizando ajustes que ajudam a melhorar o convívio, mas sem cobranças ou discussões cansativas sobre os desafios, conforme alerta a tensão com Sol e Saturno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Esta fase pode exigir pausas das atividades que elevam a carga física e mental. A Lua Minguante transita pelo setor relacionado à rotina e à saúde e tende a direcionar seu olhar para os hábitos do dia a dia, de modo a combater excessos e se preservar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

