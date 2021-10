Horóscopo do dia (27/10): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 27 de outubro (27/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 27 de outubro (27/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Mercúrio e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure se mostrar aberta a fazer concessões. A Lua transita pela área familiar, sob tensão com Mercúrio e Marte, podendo destacar fase de fragilidade nas relações íntimos que leva a conflitos. Se há divergências em jogo, o recomendável é dialogar em busca de acordos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque flexibilizar sua postura e se mostrar sensível às necessidades das pessoas, como sugere o trígono Lua-Netuno, para resgatar a harmonia. A Lua na área comunicativa quadra com Mercúrio e Marte, podendo apontar problemas na convivência e tendência a supervalorizar as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É fundamental estudar bem as possibilidades antes de agir, devido à tensão lunar com Mercúrio e Marte. Aflora a criatividade na gestão de recursos e processos ligados ao trabalho, já que Lua e Netuno harmonizados tendem a levar a resultados positivos do ponto de vista prático e emotivo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente se permitir sair um pouco da rotina para aliviar o pensamento, como exige o trígono Lua-Netuno. Os aspectos tensos que conectam a Lua com Mercúrio e Marte tendem a lhe confrontar com demandas desgastantes, pedindo atenção redobrada com a saúde para não ficar debilitada.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente evitar especulações ou agir por impulso, já que a tensão lunar com Mercúrio e Marte aponta prejuízos associados ao descontrole. É preciso adotar uma postura serena diante das dificuldades para evitar estresse e avaliar as possibilidades, como aponta o trígono Lua-Netuno no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Cuidado para não prejudicar suas finanças na ânsia de ajudar quem precisa, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Marte. Neste momento, Lua e Netuno harmonizados podem despertar seu lado generoso nas relações humanas, levando-lhe a se doar mais à quem você gosta.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque descentralizar demandas, dando valor à generosidade do entorno, como pede o trígono Lua-Netuno. Preocupações ligadas ao trabalho podem aflorar com a Lua tensionada a Mercúrio e Marte, fazendo-lhe concentrar responsabilidades em torno de si, a fim de as situações não saiam do controle.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure se permitir alguns prazeres, favorecidos pelo trígono Lua-Netuno. Ângulos de tensão entre Lua, Mercúrio e Marte sugerem fase de inquietações, pois você tende a se exaltar diante dos certos desafios. Tente evitar qualquer tipo de sobrecarga, zelando pelo emocional e sendo criteriosa.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso se esforçar no exercício da empatia, como pede o trígono Lua-Netuno, pois se colocar no lugar do outro tende a lhe flexibilizar. A Lua se aspecta de modo tenso a Mercúrio e Marte tende a evidenciar intolerância com quem pensa diferente e resistência em deixar sua zona de conforto.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente buscar atividades que lhe ajudem a extravasar as tensões e a resgatar a afetividade. A tensão lunar com Mercúrio e Marte pode sugerir transbordamento de emoções associado a sentimentos que vêm sendo reprimidos em seu íntimo, o que estressa os relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque repousar, cuidar dos seus hábitos e se ocupar com atividades prazerosas, como aponta o trígono Lua-Netuno. Transitando na área da saúde, a Lua forma aspectos tensos com Mercúrio e Marte, podendo fazer com que você fique suscetível ao estresse e a enfermidades de fundo emocional.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure optar por situações que conciliem o melhor dos dois mundos, como aponta o trígono Lua-Netuno, e zelar por segurança frente à pandemia. A Lua quadra com Mercúrio e Marte entre os setores social e íntimo, apontando conflitos entre se expandir ou ficar recolhida.

