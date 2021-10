Horóscopo do dia (26/10): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 26 de outubro (26/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 26 de outubro (26/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Mercúrio.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Usufruir de prazeres tende a lhe deixar descontraída. A tensão Lua-Mercúrio pode sugerir atritos nas relações humanas por conta de interesses divergentes. Tente buscar se recolher e ter serenidade, assim você suaviza seu temperamento, como apontam os trígonos que a Lua forma com Sol e Netuno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Ideias sem viabilidade podem aflorar com a quadratura Lua-Mercúrio, pedindo atenção e foco para que o pensamento não se afaste da realidade. A Lua transita pelo setor comunicativo, exaltando seu carisma e empatia no trato interpessoal ao formar trígonos com Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Em vez de gastar dinheiro, busque usar a criatividade e valorizar os recursos que estão ao seu redor, como aponta a harmonia lunar com Sol e Netuno. Procure ter controle sobre as finanças, sobretudo com os gastos ligados ao lazer, já que a tensão Lua-Mercúrio afeta seu senso de economia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente neutralizar o estresse com ações que diversifiquem a rotina, sem a negligenciar, dada a harmonia lunar com Sol e Netuno. A Lua quadra com Mercúrio entre seu signo e a área familiar, podendo sugerir especulações em excesso sobre contratempos que tornam a jornada cansativa.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Divergências ideológicas tendem a virar conflitos se não houver maturidade. Busque ponderar antes de dar opiniões. A Lua harmonizada a Sol e Netuno pode nutrir seu equilíbrio emocional, o que lhe deixa serena frente às dificuldades, algo essencial para neutralizar os conflitos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure planejar o orçamento e controlar os gastos, pois a tensão Lua-Mercúrio tende a indicar falhas de percepção na gestão prática do dia. O equilíbrio emotivo que aflora na harmonia lunar com Sol e Netuno pode contribuir com o trato humano, levando-lhe a vivenciar experiências gratificantes.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso exercitar a empatia. Divergências ideológicas tendem a fragilizar as relações de trabalho, considerando a tensão Lua-Mercúrio, mas demonstrar respeito pelas diferenças e atuar de modo colaborativo lhe ajuda a neutralizar os problemas, como aponta a harmonia lunar com Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque dar valor ao apoio emocional do entorno. Afloram inseguranças nesta fase, dificultando a vivência do presente e a gestão do cotidiano. Direcionar as atenções para o trabalho e exercitar suas vocações tende a lhe ajudar a recobrar o equilíbrio, dada a harmonia lunar com Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Lua e Mercúrio tensionados podem contraindicar exposição social. O usufruto da vida íntima é valorizado pelos trígonos da Lua com Sol e Netuno, levando ao exercício da criatividade e à vivência do afeto nas relações pessoais. Tente ser seletiva, expondo sua intimidade apenas a quem é de confiança.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente não se posicionar como a dona da verdade, exercitando a escuta e a empatia, como aponta a harmonia lunar com Sol e Netuno. Divergências ligadas à gestão das responsabilidades tendem a gerar estresse nas parcerias, devido à tensão Lua-Mercúrio no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure usar a criatividade para otimizar processos e recursos, como sugere a harmonia lunar com Sol e Netuno. Lua e Mercúrio tensionados alertam para a falta de objetividade ao se decidir, colocando em risco a estabilidade cotidiana. Busque ponderar sobre suas opções para agir com segurança.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como alerta a quadratura entre Lua e Mercúrio, busque não deixar que falte cautela na exposição da imagem pública para evitar gafes e não correr riscos diante da pandemia. Sua postura pode se revestir de otimismo e generosidade com a Lua harmonizada a Sol e Netuno, favorecendo contatos sociais.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 25 de outubro (25/10).

Tags