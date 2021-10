Horóscopo do dia (25/10): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 25 de outubro (25/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 25 de outubro (25/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Marte e a Lua Minguante trazendo transformações.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente cultivar discrição durante esta fase, pois é necessário estar bem consigo antes de interagir com os outros. Marte adentra o setor íntimo e suas paixões tende a aflorar. O momento pode lhe convidar a empregar as ideias em prol do funcionamento do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure valorizar o calor humano dos entes queridos. A tendência é que seu lado racional e prático na vida cotidiana e na interação com seus pares se desperte, visto que a Lua transita no eixo material-social. Tente buscar aperfeiçoamento íntimo, pois a Lua Minguante se aproxima.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Marte adentra a área cotidiana, dinamizando a rotina. O trânsito lunar entre seu signo e o setor familiar e sua fase minguante na casa comunicativa se destacam, pedindo cautela na interação com o entorno para evitar excessos e melhorar sua postura nos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Ao adentrar o setor social Marte dinamiza a interação humana, mas conflitos em grupo podem aflorar. Procure fazer revisões que lhe façam sanar vícios de postura e a aperfeiçoar sua relação com o entorno, já que a Lua transita no eixo crise-comunicação, ficando minguante nesse ínterim.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Que tal prevenir o estresse? A fase desperta seu lado colaborativo e prático, pois a Lua transita entre os setores de amizades e material. Busque se recolher e se dedicar mais a si mesma. Marte adentra a área familiar, podendo lhe deixar proativa na gestão do lar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sua capacidade de persuasão pode elevar. Este momento astrológico tende a lhe levar a se dedicar em prol de seus objetivos, visto que a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo, apesar de que pausas são necessárias durante a Lua Minguante na área de crise para fazer revisões.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como Marte adentra a área material, as ambições e o senso prático se elevam. É possível que você faça reflexões importantes sobre a vida, favorecendo o recolhimento para facilitar a introversão e minimizar influências externas, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades, ficando minguante na casa do trabalho, beneficiando a conclusão das demandas. Marte adentra seu signo, podendo nutrir seu poder de ação. Momento de depuração nas relações que fortifica o círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque rever suas estratégias de atuação para evitar desgaste, especialmente com a Lua Minguante na casa espiritual e o ingresso de Marte na área de crise, que pedem contenção de esforços. Procure atuar em parceria na gestão do cotidiano, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Aflora o companheirismo com Marte na casa das amizades. É fundamental zelar pela vida privada nos aspectos operacionais e nos humanos, já que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual, ficando minguante ao passar pela área íntima, quando favorece revisões e ajustes.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Marte adentra a casa do trabalho, o que lhe deixa mais ativa. Você tende a ter seletividade nas relações humanas, na medida em que revisa e ajusta os interesses que lhe conectam às pessoas, pois Lua transita entre os setores social e íntimo, ficando minguante ao passar pela área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Seus valores pessoais podem se fortalecer agora. O momento tende a direcionar seu foco para a vida privada nos aspectos práticos e humanos, dada a passagem da Lua pelo eixo família-relacionamentos e sua fase minguante na área do cotidiano, ocasião em que exige revisão de hábitos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

