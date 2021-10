Horóscopo do dia (23/10): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 23 de outubro (23/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 23 de outubro (23/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o Sol transitando e trazendo diferentes mudanças para cada signo.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente se conscientizar de que não será processo fácil, pois envolve a ideia de depuração para se libertar do que lhe aprisiona. O setor íntimo recebe o trânsito do Sol, favorecendo os exercícios de autoanálise e inaugurando ótima fase para harmonizar sua vida de acordo com seus valores pessoais.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque dar valor às afinidades e respeitar as diferenças, além de se mostrar disponível a quem precisa de apoio. O Sol transita pelo setor de relacionamentos, podendo lhe fazer associar a felicidade pessoal ao bem-estar dos entes queridos e aos momentos de prazer conjunto.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso ter cuidados com a rotina doméstica, com sua saúde e com o desempenho profissional para elevar sua qualidade de vida. Com a passagem do Sol para o setor do cotidiano, sua percepção tende a se ampliar sobre os processos e recursos que movem o cotidiano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure valorizar os meios virtuais. O Sol pode iluminar seu carisma ao adentrar o setor social, conferindo-lhe visibilidade perante grupos. Momento para promover sua imagem, interagir com pessoas interessantes e se divertir, mas é preciso ter cuidados sanitários em virtude da pandemia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O Sol tende a iluminar as questões que precisam de ajuste. Tente aproveitar para regularizá-las. A vida em família pode ficar acolhedora com a entrada do astro-rei no setor doméstico. Com isso, você acaba valorizando as afinidades com as pessoas do convívio diário, de modo que o dia seja prazeroso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Este é momento produtivo no âmbito intelectual, favorecendo os estudos e trazendo nova luz a temas outrora negligenciados. Com a entrada do Sol no setor das ideias e da comunicação, os processos mentais tendem a se acelerar, o que lhe deixa espontânea e aberta a trocar conhecimento.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Seu talento empreendedor tende a aflorar, o que não significa necessariamente ganhar dinheiro, mas alcançar certa estabilidade financeira através de dedicação e economia. O Sol ingressa no setor material, podendo trazer objetividade e praticidade frente às questões estruturais da sua vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente se dedicar com afinco a tais interesses, articulando-se com pessoas que possam somar com você. O Sol se desloca para seu signo e pode evidencia fase maior vitalidade e fortalecimento emocional. O astro-rei ilumina seus caminhos e sua autoconfiança pode se elevar perante seus objetivos de vida.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque não encarar os sacrifícios como perdas, pois eles são necessários à renovação da sua vida. O Sol ilumina as áreas da sua vida que podem precisar de atenção especial. Ao longo desta fase, tente se dedicar a superar os obstáculos, enfrentando-os com coragem e determinação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os próximos dias podem ser positivos para partilhar interesses em grupo, o que é alcançado em segurança por meio das redes virtuais, devido à pandemia em curso. A área de amizades recebe o trânsito do Sol, que começa a aquecer os vínculos fraternos que você nutre com quem gosta.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Com a entrada do Sol no setor do trabalho, seu espírito empreendedor tende a se enaltecer, o que lhe guia com autoconfiança frente aos objetivos profissionais e suas ambições. Essa postura favorece sua imagem e motiva suas parcerias no usufruto das oportunidades e na superação dos problemas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Desde que realizadas em segurança, devido à pandemia, viagens são bem-vindas. O Sol ingressa na área espiritual e lhe motiva a ampliar suas perspectivas de vida e seus horizontes intelectuais. Tente atuar em prol de suas vocações, exercitando-as ou dedicando-se a estudos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

