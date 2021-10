Horóscopo do dia (22/10): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 22 de outubro (22/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 22 de outubro (22/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a quadratura de Lua, Urano, Saturno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A harmonia entre Lua e Plutão pode lhe trazer maior consciência do que precisa ser mudado, o que é alcançado ao melhorar suas estratégias de atuação. A quadratura Lua-Júpiter tende a sugerir adversidades de ordem material, inclusive financeiras, exigindo atenção e economia.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure zelar por sua imagem, evitando discussões sem utilidade. O trígono Lua-Plutão entre seu signo e o setor espiritual pode favorecer as atividades introspectivas e o autoconhecimento, essenciais para superar os problemas profissionais e driblar os conflitos de natureza humana.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como aponta Plutão harmonizado à Lua, busque ter inteligência emotiva para superar as dificuldades, esperando o momento certo para agir. A Lua na área de crise forma quadratura com Júpiter, podendo destacar desafios que lhe afastam de seus objetivos e geram grande frustração.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente valorizar os conselhos dos mais experientes. A quadratura Lua-Júpiter tende a lhe predispor a postura retraída e avessa à interação pessoal. É preciso ser reservada, mas sem se fechar aos contatos com as pessoas de confiança, já que alguém pode ter a resposta que você precisa.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O trígono Lua-Plutão tende a pedir postura sutil e focada nos aspectos práticos do dia a dia. Lua e Júpiter quadram no segmento profissional-relacionamentos, apontando desafios de convívio no trabalho que evoluem para conflitos na contramão dos atuais interesses. Procure se acalmar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque exercitar a autocrítica, favorecida pelo trígono Lua-Plutão. Os conflitos interpessoais recebem peso maior do que você normalmente lhes atribui, como aponta a quadratura Lua-Júpiter. As diferenças de opinião tendem a se tornar abismos se você não souber contorná-las.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É essencial ter discrição, sendo assim procure não revelar muito de si. A tensão Lua-Júpiter entre os setores íntimo e social tende a apontar adversidades para conciliar o privado e o público, afetando sua privacidade e gerando intromissões que prejudicam o rumo dos seus interesses.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure ser sutil ao se expressar, como sinaliza o trígono Lua-Plutão, pois a qualidade do momento envolve a ideia de exercitar a diplomacia e preservar a individualidade. Lua e Júpiter quadram no circuito dos relacionamentos pessoais, de modo que o convívio forçado pode pesar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não se sentir intimidada se lhe fecharem as portas, agindo com sutileza para ampliar os caminhos. A tensão Lua-Júpiter pode sugerir período de desafios profissionais pautados em adversidades de relação e para lidar com as transformações à sua volta, pois o envolvimento de Plutão no processo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Prazeres seletos podem ser favorecidos pelo trígono Lua-Plutão. Lua e Júpiter tensionados destacar prejuízos sociais, dada a postura excessivamente crítica com a qual você se expressar. Tente preferir ambientes seguros, sem a obrigatoriedade de socialização, o que é essencial diante da pandemia.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque definir estratégias que promovam renovação, como aponta Plutão em trígono com a Lua. Descontentamentos com o cotidiano afloram com Lua e Júpiter tensionados entre a área familiar e seu signo, o que lhe faz direcionar suas frustrações para o lar e os relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure cultivar momentos de serenidade, sem sobrecarregar as pessoas para refletir sobre como alcançar os rumos desejados, como pede a harmonia Lua-Plutão. A quadratura Lua-Júpiter destaca transbordamento emocional associado às suas frustrações, pois incide sobre as áreas comunicativa e de crise.

