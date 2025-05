Power Couple: Gretchen desiste de reality pela segunda vez

Esta é a segunda vez que a artista deixa o mesmo programa de entretenimento. Em 2016, na primeira edição do Power Couple Brasil , Gretchen foi eliminada com o então marido Carlos Marques.

A cantora e dançarina Gretchen e o seu marido Esdras desistiram do Power Couple Brasil 7 . O momento aconteceu na noite de quinta-feira, 22, após a formação da quarta DR do reality show da Record.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no ano de 2012, em A Fazenda 5, Gretchen abandonou a competição ainda no primeiro mês, justificando estar com “esgotamento mental” e saudade da família.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Power Couple 7: Por que Gretchen desistiu do reality?

A decisão do casal foi tomada após a eliminação de Francine e Júnior, que receberam apenas 25,09% dos votos do público. Além disso, a volta de dois casais rivais (Carol com Radamés e Silvia com André) também pesou na escolha da artista e do saxofonista.

Outro fator determinante foi a nova dinâmica imposta por Talira e Rafa, o Casal Power da semana. Eles indicaram que Gretchen e Esdras dormiriam na sala, decisão que irritou a cantora.