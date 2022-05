Power Couple Brasil 6: Rodrigo e Daiana são os primeiros eliminados

Disputando uma das vagas pela permanência no reality, o casa saiu com 22,28% contra Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade

Rodrigo Mila e Daiana Araújo são o primeiro casal eliminado da sexta edição do Power Couple Brasil. Eles estavam disputando uma vaga para continuar no reality juntamente com Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade, mas foram escolhidos pelo público para deixar o programa com 22,28% dos votos.

O casal acabou indo para a DR após ter o pior desempenho na Prova dos Casais. Já Nahim e Andreia foram por conta do saldo financeiro, já que tiveram a pior quantia, R$ 6 mil, do segundo ciclo de provas. Adryana e Bressan foram os mais votados pela casa, chegando a ficar empatados com Dinei e Erika Dias. No entanto, foram parar na DR após o Casal Power, Karoline Menezes e Mussunzinho, escolher salvar o outro casal.

Sobre o assunto Pantanal: Irandhir Santos retorna à novela como José Lucas de Nada

Cássia Kis revela que já fez aborto, mas hoje é contra: 'Mudou minha vida'

Vitão afirma que trocou a maconha por livros: 'Super difícil'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A trajetória de Rodrigo e Daiana no reality foi marcada por desentendimentos, mas também pela delicadeza do casal. Rodrigo chegou a fazer rosas usando guardanapos no Dia das Mães para presentear as participantes do reality. Já Daiana, mostrou seu talento na área da beleza e ajudou a retocar o cabelo platinado de Rogério.

Em determinado momento, Daiana também se envolveu em um conflito. A participante chorou após uma das provas por se sentir excluída por Anne. Rodrigo defendeu a esposa e trocou farpas com Pe Lanza, marido de Anne. Em uma das dinâmicas, onde as duplas precisaram escolher quem eles consideravam "recepção" e "decepção" na casa, Rodrigo e Daiana afirmaram que Anne e Pe Lanza foram decepção.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags