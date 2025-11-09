Ex-namorado culpa Agatha Moreira por ter perdido papel em novela

Em suas redes sociais, Pablo Morais acusou a ex-namorada Agatha Moreira por ter perdido papel de Rudá em "Mania de Você". Saiba detalhes e entenda as acusações

"Eu estou falando da Agatha Moreira que mentiu dentro da Globo e a Globo me tirou da novela 'Mania de Você'", disse na live.

Durante uma live feita no TikTok nesta terça-feira, 4, o ator Pablo Morais afirmou que teria sido retirado do elenco da novela "Mania de Você", exibida pela Globo em 2024, por um pedido de sua ex-namorada Agatha Moreira . Na ocasião, ele disse que estava escalado para interpretar o protagonista Rudá, papel que acabou nas mãos de Nicolas Prattes.

Morais ainda citou seu substituto, Nicolas Prattes, referindo-se a uma questão pessoal e sensível que foi a perda do bebê do ator com Sabrina Sato. "Colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um prejuízo, me deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí para isso", declarou.

Morais, que vive nos Estados Unidos, avisou que irá retornar ao Brasil. “Vou acessar advogada, justiça, Leo Dias, vou fazer um escaralhaço e a galera vai entender”, ressaltou. Segundo ele, a situação teria causado prejuízos pessoais e profissionais irreparáveis.

Relembre o relacionamento de Agatha MOreira e Pablo Morais

Morais e Agatha Moreira viveram um relacionamento de três anos no passado. No entanto, após o término, as coisas não ficaram bem entre os dois. De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, Agatha teria procurado a direção da Globo e afirmado que não participaria de “Mania de Você” caso precisasse dividir cenas com Pablo.

A atriz deixou claro que preferia deixar o elenco a trabalhar novamente com o ex-namorado. Diante do impasse e da importância dos personagens na história central, a direção da novela preferiu retirar Pablo Morais do projeto e escalar Prattes no papel principal.