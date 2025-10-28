Mãe: saiba tudo sobre a novela turca exibida na TV Record

Saiba tudo sobre Mãe, a novela turca exibida na TV RecordNovela turca mais exportada de 2018 é exibida na Record desde segunda, 21; veja a trama, horários de exibição e premiações que recebeu
“Mãe”, trama turca lançada em 2016, estreou na segunda-feira, 27, na TV Record. A novela passa de segunda a sexta-feira, a partir das 21h.
Apesar da exibição na emissora, todos os 85 capítulos estão disponíveis no catálogo da Globoplay desde de 2023.
Adaptação da série japonesa “Mother”, de 2010, aborda tópicos de abandono e maus-tratos domésticos, por exemplo, em episódios de 1h de duração.
Antes de chegar no Brasil, foi a novela turca mais exportada de 2018, segundo a Associação de Exportadores de Serviços da Turquia.
O sucesso chegou em partes da Europa e da Ásia, sendo mais popular na América Latina, principalmente no México e na Argentina.
Mãe: saiba a história da nova novela da Record
A nova novela das 21h da Record traz a história de Zeynep Güne, interpretada por Cansu Dere, e Melek, interpretada por Beren Gökyldz, professora e aluna que se conectam por traumas.
Com o sonho de se tornar uma fotógrafa de aves, Zeynep consegue um trabalho provisório como professora substituta enquanto espera oportunidades na área desejada.
Na escola, conhece Melek, sua aluna de 7 anos que, apesar de ser alegre e inteligente, vive num contexto domiciliar complicado, onde sofre maus-tratos pela mãe e seu padrasto.
Anos antes, sua mãe, Sule (Gonca Vuslateri), conhece Cengiz (Berkay Ate), possessivo e alcoólatra, enquanto trabalhava em uma casa noturna para sustentar a filha.
Ao perceber a situação da menina, a professora toma a decisão de levá-la para casa. Longe da violência doméstica, Zeynep cuida da criança como mãe adotiva.
Em Istambul, Melek conhece Gönül, interpretada por Vahide Perçin, que se torna sua amiga. Entretanto, ela entra na história com um mistério a ser descoberto.
Mãe: sucesso da novela turca em outros países
Antes de chegar ao Brasil em streaming ou na TV, a novela era intitulada “Anne”, como ainda é chamada em outros países.
Seu nome no País foi inspirado na série japonesa “Mother”, da qual é adaptação.
Nos primeiros 14 dias de publicação no catálogo, em 2023, foi a mais assistida na Globoplay, destacando a recepção positiva por usuários brasileiros na plataforma.
Antes disso, fez sucesso em outros países; veja prêmios internacionais que a novela conquistou antes da estreia no Brasil:
- Série de TV Mais Exportada (2019): com certificação do governo turco, foi a mais exportada do ano anterior, 2018, segundo a Associação de Exportadores de Serviços da Turquia;
- Melhor Drama Estrangeiro na América Latina (2019): recebeu o prêmio do Seoul International Drama Awards, transmitido na Coreia do Sul;
- Tokyo Drama Awards (2017): recebeu o Prêmio Especial para Drama Estrangeiro na premiação que acontece em Tóquio, no Japão;
- 44º Pantene Altn Kelebek Awards (2017): sendo uma das premiações mais prestigiadas da Turquia, levou os prêmios de Melhor Ator Infantil pela performance de Beren Gökyldz (Melek) e Melhor Atriz para Cansu Dere (Zeynep);
- Melhor Telenovela Estrangeira (2019): venceu na premiação Contenidos, da Espanha;
- Melhor Atriz (2017): a atriz que interpreta a mãe de Melek, Gonca Vuslateri, teve o reconhecimento pelo jornal turco Hürriyet.
Depois de 9 anos de lançamento, “Mãe” será exibida na Record de segunda a sexta-feira, a partir das 21h.