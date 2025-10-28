Mãe: saiba tudo sobre a novela turca exibida na TV Record

Mãe fez sucesso em outros países antes de chegar ao Brasil / Crédito: Divulgação/Record

“Mãe”, trama turca lançada em 2016, estreou na segunda-feira, 27, na TV Record. A novela passa de segunda a sexta-feira, a partir das 21h. Apesar da exibição na emissora, todos os 85 capítulos estão disponíveis no catálogo da Globoplay desde de 2023.

Mãe: saiba a história da nova novela da Record A nova novela das 21h da Record traz a história de Zeynep Güne, interpretada por Cansu Dere, e Melek, interpretada por Beren Gökyldz, professora e aluna que se conectam por traumas. Com o sonho de se tornar uma fotógrafa de aves, Zeynep consegue um trabalho provisório como professora substituta enquanto espera oportunidades na área desejada. Na escola, conhece Melek, sua aluna de 7 anos que, apesar de ser alegre e inteligente, vive num contexto domiciliar complicado, onde sofre maus-tratos pela mãe e seu padrasto.

Anos antes, sua mãe, Sule (Gonca Vuslateri), conhece Cengiz (Berkay Ate), possessivo e alcoólatra, enquanto trabalhava em uma casa noturna para sustentar a filha. Ao perceber a situação da menina, a professora toma a decisão de levá-la para casa. Longe da violência doméstica, Zeynep cuida da criança como mãe adotiva. Em Istambul, Melek conhece Gönül, interpretada por Vahide Perçin, que se torna sua amiga. Entretanto, ela entra na história com um mistério a ser descoberto.