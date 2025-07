Ana Castela chora e desabafa em show: 'Não estou mais aguentando'

Após rumores sobre o fim da carreira, a cantora Ana Castela desmente comentários durante show em Minas Gerais. Ela ficou visivelmente emocionada ao longo do discurso

Durante o discurso, Castela se emocionou e confessou que sente vontade de "desaparecer" diante da pressão. Mesmo assim, ela agradeceu aos fãs, a banda e sua equipe. "Não está sendo fácil, mas vocês me deixaram muito feliz com isso aqui", ressaltou.

Durante sua fala, Ana confessou que já teve vontade de desistir, porém, não pretende largar a carreira no início. "Mentira galera! Que não é fácil, e que às vezes dá vontade, dá. Mas tô aqui firme , e se Deus quiser até eu morrer”, comenta

Os rumores surgiram após uma publicação de um perfil no Instagram afirmar que a artista estava decidida a abandonar os palcos. Entretanto, a cantora desmentiu o boato .

"Estão me pegando para Cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra me fazer feliz", admitiu.

Segundo ele, a situação aconteceu após tentativas de negociação para que ela atendesse as crianças. "Foi uma confusão para conseguir tirar dez fotos com dez crianças", afirmou o prefeito.

Outra ocasião recente contribuiu para as críticas sobre a cantora durante sua passagem por Jequié, na Bahia. O prefeito da cidade, Zé Cocá, afirmou durante uma coletiva de imprensa que a equipe da cantora teria dificultado o acesso de crianças ao camarim.

Ela explica que, na verdade, reduziu a demanda de trabalho . “Mas pedi pra diminuir alguns trabalhos que tava demais. Essas fontes próximas estão mentirosas, preciso rever quem está do meu lado. Beijos, e que venham anos e anos de carreira", disse ela.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o cantor republicou um vídeo da artista chorando durante um show na apresentação do dia anterior em Minas Gerais.

Na publicação, o cantor sertanejo deixou uma mensagem de apoio à Castela. Ele desabafou de maneira irônica às críticas que a artista sofreu.

"É… se isso é choro de má educação, grosseria, pessoa má que maltrata pessoas… com certeza estamos precisando de mais gente grossa no nosso meio… deve estar tudo invertido no mundo", escreveu Mioto.