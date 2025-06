Êta Mundo Melhor! estreia nesta segunda, 30; veja resumo da semana

Por conta da transmissão da Copa do Mundo de Clubes, o primeiro capítulo pode começar um pouco mais tarde, entre 18h e 18h45min.

A continuação da novela Êta Mundo Bom! chega à tela da Globo a partir desta segunda-feira, 30, no horário das 18 horas, substituindo Garota do Momento.

Candinho inicia a busca com apoio de Celso e Sabiá. Zulma planeja usar o bebê em golpes; Anastácia, mãe de Candinho, morre ao saber do desaparecimento do neto. Dita viaja a São Paulo e Celso vê Zulma com a criança em frente a uma igreja .

Ernesto sequestra o bebê de Candinho ao descobrir a morte de Filomena. Sem saber, Candinho cruza com Damião e Jacira e fica desesperado ao não encontrar o filho, que acaba sob os cuidados da cigana Carmem e, em seguida, de Zulma .

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e dirigida por Amora Mautner, Êta Mundo Melhor! se passa nove anos depois da novela original e conta a estória de Candinho (Sérgio Guizé), agora em busca do filho Júnior, sequestrado por Ernesto.

Quarta-feira, 2 de julho

Zulma despista Celso, que acredita ter localizado o bebê. Dita é roubada na viagem; Zé dos Porcos sente falta de Mafalda; Dita acaba reencontrando Candinho no cemitério, enquanto Celso continua investigando .

Quinta-feira, 3 de julho

Celso faz um acordo com Zulma para esconder a criança. Cunegundes tenta assumir a herança de Filó. Candinho conhece Asdrúbal. Sandra e Ernesto continuam com seus planos. Dita encontra Candinho em São Paulo e ele conta sobre a perda da esposa e do filho .

Sexta-feira, 4 de julho



Celso e Araújo se desentendem nos negócios. Cunegundes fica furiosa com a chegada de Medéia á fazenda. Zé dos Porcos conhece Maria Divina. Maria flagra Celso com Tamires. Dita retorna com Candinho à fazenda, e Cunegundes exige parte da herança.