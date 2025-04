Resumo de Garota do Momento e que horas começa hoje, quarta (09/04)

Nos próximos episódios de Garota do Momento, Ronaldo e Camila formam um par romântico, atrapalhando os planos de Bia / Crédito: Instagram / Garota do Momento

O capítulo de hoje, quarta-feira, 9 de abril (09/04), de "Garota do Momento" (Globo), traz uma série de desdobramentos importantes na trama. Maristela ameaça Juliano, e Zélia se surpreende ao saber que ele foi rebaixado na empresa. Basílio descobre que Maristela roubou um dossiê contra Juliano. Sérgio pede Jacira em namoro, e Raimundo, Ronaldo e Beto compartilham frustrações amorosas.

Ainda no episódio, Tavinho convida Lígia para sair. Zélia oferece uma aliança a Juliano, e juntos trocam os remédios de Maristela. Beto decide procurar o colar roubado por Bia na mansão dos Alencar.

Garota do Momento: saiba que horas começa e onde assistir A telenovela é transmitida de segunda-feira a sábado na Rede Globo, a partir das 18h25min (horário de Brasília), após o “Vale a Pena Ver de Novo”.

Além da transmissão na TV aberta, o público pode conferir os episódios antigos pelo serviço de streaming Globoplay, assinando o plano padrão com anúncios.

Onde assistir Rede Globo (TV aberta)

Globoplay (serviço de streaming) Horário 18h25min (horário de Brasília) Quando segunda-feira a sábado

Confira resumo de Garota do Momento até dia 19 de abril Quinta-feira (10/04) Beto vasculha a mansão atrás do colar, enquanto Basílio faz o mesmo na empresa. Maristela sente os efeitos do medicamento trocado. Teresa questiona Lígia sobre seus sentimentos por Raimundo, que promete se vingar. Coralina acaba ficando com o colar. No boliche, Bia é hostilizada pelos amigos. Iolanda conversa com Glorinha, e Beto e Basílio encontram as pinturas escondidas de Clarice.

Sexta-feira (11/04) Beto e Basílio comemoram a descoberta das pinturas. Glorinha se muda para seu salão, e Tavinho convida Lígia para ser garota-propaganda de sua marca. Beatriz obtém autorização para aguardar julgamento em Petrópolis. Clarice tem uma nova lembrança e começa a desenhar. Ana Maria visita Carlito. Alfredo convida Verônica Queen para uma apresentação na TV. Beto mostra as pinturas a Clarice. Maristela esquece um compromisso importante, e Tavinho desiste da campanha com Raimundo. Sábado (12/04) Carmem acolhe Beatriz. Tavinho confirma que Lígia estreará como garota-propaganda. A apresentação de Verônica Queen é um sucesso, mas Carlito desdenha do pai. Raimundo sabota Lígia durante o evento, mas os dois acabam se beijando.

Clarice pede a Beto que a leve até Petrópolis para falar com Beatriz. Segunda-feira (14/04) Juliano suspeita do sumiço de Clarice. Teresa a questiona sobre Zélia, e Raimundo e Lígia não conseguem parar de pensar um no outro. Alfredo propõe uma turnê com Verônica Queen. Enquanto isso, Nelson pede ajuda a Anita por causa de uma dívida e acaba fazendo sua família de refém. Vera e Sebastião recebem uma intimação da prefeitura, e Juliano pressiona Clarice sobre seu paradeiro.