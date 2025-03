Beleza Fatal: ator critica falta de pagamento por transmissão na Band

Caio Blat, o Benjamin Argento da novela “ Beleza Fatal ”, declarou nesta terça-feira, 11, sua insatisfação com a falta de pagamento adicional pelo seu direito de imagem após a trama, produzida para o streaming Max, estrear na programação da Band TV.

“Fizemos a novela para o streaming por um valor acordado para aqueles assinantes. Agora, eles negociam e vendem os direitos como bem entendem . E nós, os atores, não recebemos nada por isso", disse Blat ao programa DR, que destacou que os direitos autorais e de distribuição da produção estão fora do alcance dos atores.

Blat compara a situação brasileira com a de países como México, Argentina, Espanha e Portugal, pois, nesses países, os atores possuem uma proteção legal e mais abrangente sobre os seus direitos.

Para o ator, a culpa está no cenário desatualizado da legislação brasileira , que não garante remuneração adequada aos profissionais da área: "nós não temos direitos garantidos. A nossa imagem, voz e interpretação estão disponíveis sem nossa autorização e sem qualquer compensação".

Na segunda fase, ela mora com Alec (Breno Ferreira), Lino (Augusto Madeira) e Elvira (Giovanna Antonelli), a família Paixão, em uma vila modesta. Sofia e Alec formam um lindo casal, enquanto ela pretende se vingar de Lola pelo sofrimento causado à sua mãe.

Giovanna Antonelli é Elvira

Elvira (Giovanna Antonelli) é a esposa de Lino e mãe de Alec e Rebeca (Fernanda Marques). Precisa lidar com a tragédia de ter a filha hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. Acolhe Sofia ainda criança, após a protagonista fugir da casa de Lola. Se une à jovem em um plano de vingança contra Lola e a família Argento.

Camila Pitanga é Lola

Lola (Camila Pitanga) é uma mulher ambiciosa e cheia de planos. É casada com Rubem e mãe de Gabriel, e trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), um médico esteticista, que tem métodos escusos.

Ela se casa com Benjamin, de olho no seu dinheiro e poder. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland.