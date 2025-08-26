Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Semifinal do MasterChef Brasil 2025: veja que horas começa e mais

Episódio será exibido nesta terça-feira, 26, e define os finalistas. Saiba que horas começa e quando o episódio está disponível em outras plataformas
A semifinal do MasterChef Brasil 2025 será exibida nesta terça-feira, 26, com um episódio que promete testar a criatividade e o estilo do top 4.

Daniela, Felipe. B, Glória e Rodrigo se enfrentam em uma dupla de provas que irá definir os dois finalistas da edição.

A seguir, saiba como será o episódio e que horas ele será exibido.

Como assistir à semifinal do MasterChef 2025?

A semifinal do MasterChef 2025 será exibida às 22h30min desta terça-feira, 26, no canal Band.

Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay. Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais:

  • Quarta-feira: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h.
  • Sexta-feira: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h
  • Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora.

Como será a semifinal do MasterChef 2025? 

Primeira prova do dia

Após ouvir as histórias de vida de donos de famosos restaurantes do Brasil, o Top 4 da temporada será desafiado a pensar em um prato que sirva como carro-chefe de seus futuros restaurantes.

Nessa prova será testada a criatividade e estilo de cada participante em uma “receita livre”.

Porém, a técnica não será deixada de lado, pois para dificultar ainda mais a prova será exigido pelos menos dois conceitos ou técnicas de cozinha molecular.

Aquele que servir o prato com maior bagagem e conhecimento, além de sabor, será o escolhido como primeiro finalista da temporada.

Prova de eliminação

Os três participantes restantes seguem para uma prova de eliminação dupla que definirá o segundo finalista da temporada.

Nela, eles terão que cozinhar uma releitura de turducken, prato típico norte-americano que já apareceu na edição de 2017 do programa.

Em vez de preparar a versão tradicional, feita com peru, pato e frango, os competidores terão que usar três tipos de peixes e frutos do mar para construir uma receita que agrade o paladar dos jurados.

