Semifinal do MasterChef Brasil 2025: veja que horas começa e mais

Semifinal do MasterChef 2025 será exibida nesta terça-feira, 26. Saiba como será o episódio. / Crédito: Divulgação/Band

A semifinal do MasterChef Brasil 2025 será exibida nesta terça-feira, 26, com um episódio que promete testar a criatividade e o estilo do top 4. Daniela, Felipe. B, Glória e Rodrigo se enfrentam em uma dupla de provas que irá definir os dois finalistas da edição.

A seguir, saiba como será o episódio e que horas ele será exibido. Como assistir à semifinal do MasterChef 2025? A semifinal do MasterChef 2025 será exibida às 22h30min desta terça-feira, 26, no canal Band. Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay. Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais: Quarta-feira : O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h.

: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h. Sexta-feira : O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h

: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora. Como será a semifinal do MasterChef 2025? Primeira prova do dia Após ouvir as histórias de vida de donos de famosos restaurantes do Brasil, o Top 4 da temporada será desafiado a pensar em um prato que sirva como carro-chefe de seus futuros restaurantes.

Nessa prova será testada a criatividade e estilo de cada participante em uma “receita livre”.