Semifinal do MasterChef Brasil 2025: veja que horas começa e mais

Semifinal do MasterChef Brasil 2025: veja que horas começa e maisEpisódio será exibido nesta terça-feira, 26, e define os finalistas. Saiba que horas começa e quando o episódio está disponível em outras plataformas
A semifinal do MasterChef Brasil 2025 será exibida nesta terça-feira, 26, com um episódio que promete testar a criatividade e o estilo do top 4.
Daniela, Felipe. B, Glória e Rodrigo se enfrentam em uma dupla de provas que irá definir os dois finalistas da edição.
A seguir, saiba como será o episódio e que horas ele será exibido.
Como assistir à semifinal do MasterChef 2025?
A semifinal do MasterChef 2025 será exibida às 22h30min desta terça-feira, 26, no canal Band.
Também haverá exibição simultânea de forma online e gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay. Após a exibição na televisão aberta, o episódio é disponibilizado em outras plataformas. Veja quais:
- Quarta-feira: O episódio completo é disponibilizado no canal oficial do Masterchef Brasil no YouTube a partir das 5h.
- Sexta-feira: O episódio completo é disponibilizado nos canais de streaming Discovery Home & Health e Max a partir das 19h
- Domingo: O episódio completo é reprisado na Band, Bandplay e no site oficial da emissora.
Como será a semifinal do MasterChef 2025?
Primeira prova do dia
Após ouvir as histórias de vida de donos de famosos restaurantes do Brasil, o Top 4 da temporada será desafiado a pensar em um prato que sirva como carro-chefe de seus futuros restaurantes.
Nessa prova será testada a criatividade e estilo de cada participante em uma “receita livre”.
Porém, a técnica não será deixada de lado, pois para dificultar ainda mais a prova será exigido pelos menos dois conceitos ou técnicas de cozinha molecular.
Aquele que servir o prato com maior bagagem e conhecimento, além de sabor, será o escolhido como primeiro finalista da temporada.
Prova de eliminação
Os três participantes restantes seguem para uma prova de eliminação dupla que definirá o segundo finalista da temporada.
Nela, eles terão que cozinhar uma releitura de turducken, prato típico norte-americano que já apareceu na edição de 2017 do programa.
Em vez de preparar a versão tradicional, feita com peru, pato e frango, os competidores terão que usar três tipos de peixes e frutos do mar para construir uma receita que agrade o paladar dos jurados.