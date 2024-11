Final MasterChef Brasil 2024: que horas começa, onde assistir e como será

Horário, onde assistir e como será a final do MasterChef Brasil 2024 Crédito: Repdoução/Marcelinho Santos/Band

A grande final do MasterChef Brasil 2024 acontece nesta terça-feira, 12. Giorgia e José Roberto disputam o troféu da 11ª temporada, que marca os 10 anos do programa no ar. A noite promete algumas surpresas. Os finalistas são desafiados a criar um menu autoral completo — com entrada, prato principal e sobremesa — que represente suas visões na gastronomia. Veja que horas começa, como será e mais.

Final do MasterChef Brasil 2024: que horas começa A final do MasterChef Brasil está marcada para acontecer nesta terça-feira, dia 12 de novembro, a partir das 22h30min (horário de Brasília).

Final do MasterChef Brasil 2024: onde assistir? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

Final do MasterChef Brasil 2024: como será a dinâmica O programa promete muita emoção com a presença dos ex-participantes dos familiares dos dois finalistas. Sem muitos detalhes, a Band divulgou que o duelo começa com o desafio da criação de um menu autoral completo: com entrada, prato principal e sobremesa. Na etapa seguinte, os concorrentes recebem o confeiteiro Diego Lozano para integrar o grupo de jurados. Ele exigirá muita técnica e sabor para dar um voto de peso nos doces apresentados. Após isso, ele se junta com Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça para definir quem vence a temporada.

Final do MasterChef Brasil 2024: conheça finalistas Dentre os 23 cozinheiros amadores, Giorgia e José Roberto se deram bem na competição e disputarão a final do MasterChef Brasil 2024. Conheça os dois: Giorgia Giorgia tem 24 anos e é natural de Blumenau, em Santa Catarina. Estudou Jornalismo em Portugal e, quando concluiu o curso, trabalhou por três anos em Berlim com redes sociais.

Assim, foi tentando a vida fora do País e tornando a culinária um passatempo, fazendo diversos cursos amadores. Quando foi demitida, decidiu dar um novo giro em sua vida: voltou ao Brasil, se casou e se inscreveu no MasterChef. José Roberto José Roberto tem 46 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Filho de feirantes, desde cedo esteve em contato com a produção de alimentos, auxiliando na colheita, na venda e no preparo de refeições ao lado de seus cinco irmãos.