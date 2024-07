MasterChef Brasil hoje (02/07): onde assistir, horário e como será

O sexto episódio do MasterChef Brasil vai ao ar nesta terça-feira, 2. Os participantes terão que derrotar seus próprios aliados em dinâmica com caixa misteriosa.

MasterChef Brasil: onde assistir?



O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o MasterChef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.



A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no serviço de streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.



