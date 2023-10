MasterChef Profissionais hoje (03/09): onde assistir e horário

A primeira prova em equipe da temporada terá como desafio a elaboração de um menu degustação inteiro com no mínimo quatro sobremesas por cada time; confira onde assistir hoje (03/10) Crédito: MELISSA HAIDAR

O terceiro episódio de Masterchef Profissionais vai ao ar hoje, terça-feira, 3. Os cozinheiros irão enfrentar a primeira prova em grupo da quinta temporada. A dinâmica da prova se constituirá a partir da elaboração de um menu degustação inteiro com no mínimo quatro sobremesas por cada time. Como dificuldade extra, os participantes vão precisar harmonizar as receitas com um determinado tipo de café. Como se não bastasse tudo isso, os concorrentes serão avaliados não só pelos chefs como também por profissionais renomados que entendem tudo do assunto.