3 receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional

Veja como preparar opções que vão além do molho à bolonhesa

Dica: decore com folhas de manjericão e sirva com queijo parmesão ralado.

Em um liquidificador, bata o azeite com o manjericão. Em seguida, transfira para um recipiente e acrescente o alho e o amendoim, misture e reserve. Enquanto isso, cozinhe o macarrão em uma panela com água quente e sal até ficar al dente. Após, escorra a água e transfira o macarrão para um recipiente. Acrescente o molho pesto, misture bem e sirva.

Macarrão de forno

Ingredientes

1 l de caldo de galinha quente

340 g de molho de tomate pronto

500 g de macarrão tipo ninho

200 g de requeijão cremoso

300 g de presunto ralado

300 g de queijo muçarela ralado

1 pacote de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma travessa que possa ir ao forno, distribua o molho de tomate. Coloque o macarrão sobre o molho e acrescente uma camada de requeijão dentro de cada ninho de macarrão. Depois, faça uma camada uniforme de presunto e queijo sobre o macarrão e reserve. Despeje o caldo de galinha quente na travessa. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 240 °C por 25 minutos. Após, retire o macarrão do forno, polvilhe com o queijo parmesão e leve novamente ao forno até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

Penne ao molho de cogumelos (Imagem: gowithstock | Shutterstock)

Penne ao molho de cogumelos

Ingredientes

500 g de macarrão tipo penne

500 g de cogumelos Paris frescos cortados em fatias

1/2 cebola picada

200 ml de creme de leite

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino e noz-moscada moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela com água quente e sal, cozinhe o macarrão por aproximadamente 12 minutos, em fogo médio. Retire do fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em seguida, bata metade dos cogumelos no liquidificador até obter ponto de purê. Reserve.

Em uma panela, coloque a manteiga, a cebola e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os cogumelos restantes e refogue por 5 minutos. Adicione o purê de cogumelos reservado e refogue po mais 5 minutos. Depois, acrescente o creme de leite e misture bem, sem deixar ferver. Após aquecer o molho, desligue o fogo, adicione o macarrão cozido e mexa. Tempere com pimenta-do-reino, sal e noz-moscada. Transfira para uma travessa e sirva em seguida.