MasterChef 2023 hoje (22/08): onde assistir, horário e programação

O MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 22, com um episódio inédito, em que os cozinheiros amadores vão enfrentar participantes de outras edições, como o Mohamad e Estefano (1ª temporada) e Yuko (4ª temporada).



Na segunda prova da noite, os competidores terão que apresentar iguarias com as sobras da geladeira do chef Alex Atala para se manter no programa. Confira como vai ser.

MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.