MasterChef 2023 hoje (15/08): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 15 de agosto (15/08). O programa já está entrando em sua reta final, os oitos cozinheiros amadores terão uma atividade surpresa: cozinhar sem tempo estipulado, com o bônus de livre arbítrio para preparar o prato que quiser. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

