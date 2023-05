A culinária cearense é destaque no episódio desta terça-feira (30) do MasterChef Brasil. Com direito a tutorial de “baião de dois”, os participantes terão que elaborar uma versão autoral do prato que seja aprovado pelo paladar dos jurados. Exibido a partir das 22h30 na TV Bandeirantes, o programa de culinária apresenta o desafio de deixar qualquer nordestino com água na boca.



O chef e jurado do programa Rodrigo Oliveira apresenta, antes do desafio começar, diversas possibilidades de preparo do prato. Rodrigo, estudioso da gastronomia do Nordeste, comanda o famoso Mocotó, um restaurante de cozinha sertaneja que carrega a história da família. O estabelecimento foi aberto em 1973 pelo pai, Zé Almeida, que passou o legado ao filho.

Sobre o desafio no MasterChef

Com um toque pessoal, os cozinheiros terão que desenvolver um prato com o “baião de dois” como estrela. Aqueles que souberem valorizar os ingredientes e entregarem um prato cheio de sabor escapam da prova de eliminação. Os que não conseguirem demonstrar a iguaria como tal, ainda poderão se salvar em um teste de pressão. Em um tempo apertado, eles precisarão dividir um grande pedaço de bife ancho em três volumosos pedaços e entregá-los em três pontos perfeitos: malpassado, no ponto perfeito e bem passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A confeitaria, temida por boa parte dos cozinheiros, será o último desafio do episódio. Um crepe perfeito é a prova que pode salvar os participantes que não “se garantiram” ao fazer um "baião de dois”. Eles ainda devem pensar em um recheio delicioso que encante os jurados, além de uma cobertura e uma bela decoração.



Masterchef 2023

Quando: Terça, 30, às 22h30min

Onde: TV Bandeirantes (canal 20 na TV aberta)

Sobre o assunto 3 sobremesas de Minas Gerais que você precisa experimentar

Dia do hambúrguer: 5 receitas práticas para fazer em casa

6 dicas para preparar sanduíches veganos em casa

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui