Masterchef Brasil 2022: Fernanda é a primeira eliminada da temporada

A engenheira civil Fernanda foi a primeira eliminada da nona temporada do reality culinário Masterchef Brasil. A mineira foi desclassificada após descumprir critério ao tentar preparar uma receita de coelho com mostarda, do chef Erick Jacquin. O prato deveria conter batatas, mas a participante não colocou o ingrediente, o que resultou na sua eliminação por não ter cumprido a “regra básica” das provas de reprodução.

"Prato ficou sem batata. Erro muito grave", disse o jurado e chef Fogaça ao avaliar o prato. O programa foi ao ar na última terça-feira, 17. Após as gravações, Fernanda concordou com os comentários dos jurados. “Foi total falta de atenção, eu devia voltar e olhar o prato. Fiz a batata duas vezes para entregar um torneamento melhor, mas, no fim, não coloquei. É realmente um erro inaceitável. Já imaginou, em um restaurante, pedir um item e ele não chegar?”, disse em entrevista ao portal da Band.



