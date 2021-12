MasterChef 2021 ao vivo: onde assistir ao especial de hoje, 28, e horário

O MasterChef Brasil exibirá seu último episódio do ano hoje, terça-feira, 28 de dezembro, na Band. Cantores e influenciadores digitais serão os participantes especiais da programação

O MasterChef Brasil finalizará o ano de 2021 com um episódio especial de Ano Novo que vai ao ar hoje, terça-feira, 28 de dezembro, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), na Band. Desta vez, o programa de culinária receberá famosos - cantores e influenciadores digitais - que irão cozinhar e entreter o público.

MasterChef 2021 de Ano Novo: como vai ser o episódio especial?

Para iniciar a programação, os influenciadores digitais Rafa Uccman, Lucas Guedez, Gabi Lopes e Negrete serão desafiados pelos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça a descobrirem, por meio do olfato, quais os ingredientes serão utilizados no preparo dos pratos da noite. Depois disso, o quarteto sobe ao mezanino para acompanhar uma disputa acirrada entre as duplas Paula Fernandes e Gustavo Mioto, e Dudu Nobre e Cafu, que na primeira prova da noite terão de criar pratos de festa em que a carne seja a protagonista.

Já na segunda prova da noite, os influenciadores Foquinha, Danielle Diz, Isaías e Rafa Almeida são desafiados a confeitar um bolo. Ao fim do tempo estipulado, os chefs elegem o melhor preparo e o grupo sobe ao mezanino para assistir à uma nova competição, agora entre pais e filhos. No desafio, Duda e Leda Nagle enfrentam Leo e Ronnie Von terão de preparar uma pizza e torcer para agradar o paladar dos exigentes chefs. Quem conseguir fazer uma massa perfeita e um recheio saboroso e marcante, leva o troféu para casa.

Todo o prêmio em dinheiro arrecadado a cada prova será doado a uma instituição de caridade , além de outros prêmios oferecidos pela atração.

MasterChef 2021 de Ano Novo: quem serão os participantes?

° O influenciador Rafa Uccman;

° O influenciador Lucas Guedez;

° A influenciadora Gabi Lopes;

° O influenciador Negrete;

° O influenciador Isaías;

° O influenciador Foquinho;

° A influenciadora Danielle Diz;

° A influenciadora Rafa Almeida;

° A cantora Paula Fernandes;

° O cantor Gustavo Mioto;

° O cantor Dudu Nobre;

° O ex-jogador Cafu;

° O ator Duda e sua mãe Leda nagle;

° O cantor Ronnie Von e seu filho Leo.

MasterChef 2021 de Ano Novo: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil especial de Ano Novo será exibido em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

