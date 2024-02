Fernanda confessa a Rodriguinho: "Se sair, ficarei sozinha"

Fernanda e Rodriguinho conversam sobre a próxima eliminação no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Globoplay

Fernanda afirmou que a eliminação do cantor é muito óbvia. "Se você sair, vai ser óbvio pra gente. Igual na semana passada, todo mundo achou que eu iria sair", relembrou a participante que esteve no último paredão, no qual era apontada como a provável eliminada. Porém, Rodriguinho afirmou que, se voltar, o "jogo está bom". Fernanda concordou que caso o brother — que é o maior cotado para ser eliminado — retorne, será um sinal positivo. BBB 24: Fernanda teme solidão pós-eliminação de Rodriguinho

Ainda durante a conversa, Fernanda confessou que, caso seu aliado seja eliminado no dia de seu aniversário, ela teme sofrer um isolamento. Fernanda afirmou que tem medo que até sua aliada Pitel possa se distanciar. "Se você sair, Rodriguinho, eu fico completamente sozinha aqui. Pitel já está entregue à diversão. Eu estou tão focada no que eu quero que não me preocupo com relações", confessou Fernanda. "Vários Judas", diz esposa de Rodriguinho sobre equipes de Nanda e Pitel; ENTENDA

BBB 24: como Rodriguinho e Fernanda chegaram ao paredão No paredão formado no domingo, 25, Rodriguinho foi a indicação da líder Beatriz. Buda foi a escolha de Isabelle, que, por ser a dupla de Bia na prova do líder, também teve o direito de indicar um brother para a berlinda. O Poder Curinga da semana também concedia direito a uma indicação. A participante Leidy Elin, que havia arrematado a regalia, indicou Fernanda. Logo após, a casa votou no confessionário, onde a grande maioria optou por indicar MC Bin Laden, que na prova bate-volta, conseguiu se safar. Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.