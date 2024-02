"Vários Judas", diz esposa de Rodriguinho sobre equipes de Nanda e Pitel

A esposa do cantor ficou incomodada com os mutirões de votos contra ele feitos pelas redes sociais de Fernanda e Pitel

No paredão entre Fernanda , Rodriguinho e Lucas Henrique , as equipes de Nanda e Giovanna Pitel pediram votos para eliminar o cantor nesta terça-feira, 26. No entanto, o trio é aliado dentro do programa.

“Nesse paredão seremos #ForaRodriguinho pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não dispersem os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba!”, diz a publicação da equipe de Fernanda no Instagram.

Alguns usuários também reclamaram nos comentários, insatisfeitos com o posicionamento da equipe.

“Não ADM, vamos de fora BUDA”, publicou um usuário. Já outro escreveu que a atitude é “trairagem” e que “a Fernanda jamais aceitaria isso”.



Esposa de Rodriguinho diz que ele está “andando com vários Judas”



Bruna Amaral, esposa do cantor Rodriguinho, também usou as redes sociais para criticar as equipes de Fernanda e Pitel.

Ela citou que a atitude da equipe da confeiteira foi de “ingratidão”. Isso porque, quando Fernanda enfrentou um outro paredão, ela e a equipe se mobilizaram para ajudar a sister a ficar no BBB 24.