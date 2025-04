Enquete BBB 25 atualizada: votação atualizada da final está indefinida

Guilherme, Renata e João Pedro disputam a final do BBB 25; veja o que dizem as enquetes na internet e quem pode ser o grande vencedor / Crédito: Instagram Renata, João Pedro e Guilherme

A final do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) será decidida na noite desta terça-feira, 22, com Guilherme, João Pedro e Renata disputando o prêmio milionário. Confira abaixo as últimas parciais das enquetes do Uol, Votalhada, O POVO e veja quem ganha. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A votação segue aberta no site do Gshow até o anúncio ao vivo do vencedor, feito pelo apresentador Tadeu Schmidt. Nas principais enquetes da internet, Guilherme e Renata aparecem como os favoritos.

De acordo com a primeira parcial das enquetes, João Pedro é apontado como o participante com menor probabilidade de vencer. A final foi definida após a eliminação de Vitória Strada no 19º paredão, com 54,52% dos votos. Enquete BBB 25: Renata, João ou Guilherme; quem deve vencer o reality? VOTE Enquete Final do BBB 25: Uol aponta Renata como favorita Na Enquete Uol, Renata lidera com 60,55% dos votos, enquanto Guilherme aparece com 28,26%. João Pedro novamente ocupa a última posição, com 11,19%. Renata - 60,55% Guilherme - 28,26% João Pedro - 11,19% Enquete Final do BBB 25: no Votalhada, Guilherme volta à frente A enquete do Votalhada mostra Guilherme novamente na frente, com 47,22%. Renata surge logo atrás, com 43,67%. Enquanto João Pedro aparece com 8,27%.

Guilherme - 56,12% Renata - 40,99% João Pedro - 8,27% Enquete Final do BBB 25: enquete O POVO indica vantagem para Renata Já a enquete do portal O POVO aponta Renata como favorita, com 53,72% das intenções de voto. Guilherme aparece em segundo lugar com 38,68%, e João Pedro soma 7,60%. Renata - 53,72% Guilherme - 38,68% João Pedro - 7,60% Onde acompanhar a final do BBB 25 em Fortaleza? VEJA sugestões Enquete Final do BBB 25: Guilherme lidera com quase 60% no Coluna Play Segundo a parcial da enquete da Coluna Play, Guilherme aparece na liderança com 59,8% das intenções de voto. Renata está em segundo lugar, com 34,96%, e João Pedro segue atrás com 5,24%.

Guilherme - 59,8% Renata - 34,96% João Pedro - 5,24% Vale lembrar que todas essas enquetes não têm caráter oficial e servem apenas como termômetro da opinião pública. A votação oficial acontece exclusivamente no Gshow, e o resultado será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt ainda nesta noite. Enquete Final BBB 25: como funciona cada votação? Cada processo de votação (voto da torcida e voto único) terá 50% de peso cada no resultado final.

Confira o funcionamento dos votos a seguir. Voto da torcida: mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login na conta Globo;

mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login na conta Globo; Voto único: o público votará somente uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o registro. Enquete Paredão: menor de idade pode votar no BBB 25? Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo da Globo. Segundo o Gshow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018). Enquete final do BBB 25: horário, onde assistir e atrações confirmadas A grande final do BBB 25 será exibida ao vivo nesta terça-feira, 22, a partir das 22h30, logo após a novela “Vale Tudo”, na TV Globo.