Enquete Uol BBB 25: quem é favorito para ganhar reality após João Gabriel sair

Confira quem mantém a liderança na votação atualizada da enquete Uol e veja os números mais recentes dos favoritos do top 8 no BBB 25

A sister lidera a parcial de “jogador favorito”, realizada nesta quarta-feira, 8, com 40,03% dos votos. Renata aparece logo atrás, com 20,16%, enquanto Diego Hypolito fecha o pódio dos mais queridos, com 16,07%.

Enquete Favorito Uol BBB 25: veja quem pode ganhar o prêmio

Apesar de Vitória ser a favorita ao prêmio, Renata, que está na berlinda neste momento era quem liderava a enquete anterior de jogador favorito. Confira o ranking atualizado dos preferidos do público.

Modo Turbo BBB 25: VEJA dinâmica da semana e dia do Paredão

Quem é o favorito para ganhar o BBB 25? Vote na enquete

Com a reta final do BBB 25 se aproximando, as estratégias dos participantes e a influência do público nas votações serão decisivas. O POVO também quer saber a opinião de sua audiência: Quem deve ser o grande campeão? Vote na enquete abaixo.