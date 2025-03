Carol Peixinho e Thiaguinho anunciam gravidez: 'Maior amor do mundo'

/ Crédito: Reprodução/@carolpeixinho via Instagram

Na publicação, Carol esbanjou a felicidade da descoberta e disse que ela e o companheiro estão “prontos para viver o maior amor do mundo”. Este será o primeiro filho do casal, que está junto há três anos e meio.

A apresentadora Carol Peixinho e o cantor Thiaguinho anunciaram a gravidez de seu primeiro filho durante a tarde deste domingo, 30. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde a nova mamãe publicou um ensaio fotográfico com o ultrassom do bebê.

Em entrevistas recentes, os dois já haviam confirmado o desejo de serem pais e que, na casa dos 40 anos, sentiam que esse é o momento certo para dar mais esse passo.

“Está a caminho. É um sonho ser mãe. Nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos da vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive para saber se é isso mesmo e é”, disse Carol ao Gshow em julho de 2024.

Meses depois, o cantor também foi questionado sobre o assunto e ressaltou que o bebê já fazia parte dos planos do casal há um tempo.